台南永康汙水下水道 擬接管10萬7千戶

台南市永康人口全市37區居冠，周邊河川嚴重汙染，市府和國土署合作投入130億元，分期辦理永康汙水下水道系統建設，預計接管10萬7千多戶，收集汙水經永康水資源回收中心處理為再生水後，供給南科園區使用，議員憂心舊部落多為巷道狹小彎曲，有產權問題，恐引發民怨及拖延接管進度。水利局說，市長指示後巷空間不足祭獎勵等措施改善，施工團隊積極溝通，會加速推動。

水利局表示，永康汙水下水道系統（PA分區）分支管網及用戶接管工程投入約2.3億元，布設分支管約2900公尺及汙水連接管約1萬公尺，7月竣工，工程獲2023年城市工程品質金質獎，針對區域內多處後巷和巷道涉及空間不足和私有土地等問題，市府及施工團隊積極溝通協調，增加100餘戶用戶接管，目前完成三民里、塩興里及蔦松里用戶接管約2300戶，提升接管率約2.55%。

議員林燕祝說，有社區型住戶陳情，化糞池多設置住宅前方，市府雖稱有獎勵政策，但僅將地板挖除填平化糞池，並不負責回復原有地板瓷磚，住戶認為嚴重影響原地板景觀一致，多不同意化糞池打除獎勵，造成永康整體用戶接管率成長緩慢，市府應對住區型住戶意見，擬妥更符合民意政策，才能有效提升接管率。

議員李鎮國表示，大灣、復興等里屬較早開發老舊社區，住宅林立巷道狹小彎曲，目前市府因施作困難沒有相關計畫；神洲里長歐煌崇也說，永康國宅490戶老舊產權複雜很難自主更新，「四分子」舊眷村地區希望加快汙水接管。

水利局針對施作空間不足區域，開說明會並逐戶訪談勸導住戶，限期配合淨空後巷空間，已有銀行提供配合下水道用戶接管工程，支應拆除或房屋修繕費用資金需求方案，會在說明會加強宣導，積極克服困難有效提高接管率；台南至10月底公共汙水下水道總建設長度約544公里， 普及率27.67%，累計接管戶數20萬1067戶。