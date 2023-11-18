台南市府辦聯合婚禮 黃偉哲為50對新人送上祝福與賀禮

台南市政府下午在山上花園水道博物館舉辦「浪漫聯合婚禮」，以「臻愛台南 攜手相伴」為主題，佈置浪漫場景，市長黃偉哲任證婚人，為50對新人宣讀結婚誓詞見證，與新人及親友合影留念。

黃偉哲說，在風和日麗、美麗的水道博物館為新人證婚，是莫大的榮幸。他要代表台南185萬市民，祝福每對新人永浴愛河，情牽彼此的手走人生的路，開創美好的願景，今天參加聯合婚禮的新人及親朋好友，都是世界上最幸福的人。

民政局說，參與聯合婚禮新人可獲市府八樣結婚賀禮，包括精美行李箱、好孕鏟、雙雙對對紀念杯、親密浴巾禮盒、主題環保杯提袋、小米磚、主題杯墊、甜蜜菓叉等精美禮品。黃偉哲還加碼摸彩，現場新人中獎率100%，象徵「幸福滿載 甜蜜滿分」的獎項包含55吋液晶電視、變頻冰箱、洗衣機、Dyson吹風機、眾多家電及萬元現金禮券等多達53項的實用禮品，讓現場新人留下美好的回憶。

民政局表示，聯合婚禮是市民便捷完婚的好選擇，省去傳統婚禮的繁文縟節，婚禮在浪漫的場地，精心準備結婚好禮送給新人。另為鼓勵年青年結婚、生育，市府推出多項相關政策，例如提高生育獎勵金、育兒津貼、托育補助，在戶政事務所設立精美背板或彩繪結婚拍照專區，為新人們留下美好回憶，期望透過這些努力，讓台南成為宜居適合落地深根的好所在。

參與聯合婚禮的葉先生說，他跟太太的定情地點是台南大東夜市，因併桌進而認識發展出「小吃戀情」，交往後決定在台南成家，因雙方沒有計畫籌辦婚宴，選擇報名聯合婚禮如願順利錄取。他說參加聯合婚禮很方便，可跟這麼多對新人一同完婚，還可拿豐富的結婚賀禮，加上市長證婚，讓他感受到滿滿的祝福及市府的用心。