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台南東山咖啡風味獨特 文化部國宴招待外賓就用它

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
東山區農會與東山咖啡產業發展協進會成員北上，在國宴中手沖咖啡供嘉賓享用。照／東山區農會提供
東山區農會與東山咖啡產業發展協進會成員北上，在國宴中手沖咖啡供嘉賓享用。照／東山區農會提供

國宴本土味濃，台灣美食及農漁特產躍上檯面，文化部18日在台北賓館招待國內外嘉賓，台南市府、東山區農會受邀，帶領東山咖啡產業發展協進會成員，北上手沖咖啡讓來賓品嘗，展現東山咖啡的獨特風味，深受與會來賓好評，也讓咖啡莊園業者及農民相當興奮，認為是東山咖啡踏上國際舞台的第一步。

南市種植咖啡面積約60公頃左右，以東山為主要產區，面積達54公頃，台南市政府、東山區農會從2013年起舉辦「台南市精品咖啡評鑑」活動，並將咖啡豆送往海外參與國際級評鑑，今年共有23支參與，分數都在精品級的80分以上，整體分數比往年提升，代表台南咖啡豆品質與日俱進。

在資深咖啡評鑑師吳原炳邀請下，南市府及東山區農會帶領台南市東山咖啡產業發展協進會，北上出席文化部在台北賓館舉行的國宴，替國內外嘉賓手沖咖啡，讓平時辛勤耕耘、行銷的咖啡農收穫滿滿。

東山區農會總幹事余淑琴說，這次的國宴選用東山咖啡最古老的品種「鐵皮卡」（Typica)，風味獨特，由東山咖啡各大莊園主人親自示範手沖咖啡的技巧，親自介紹咖啡產品，分享東山這片土地獨有的風土與情感。

余淑琴表示，東山精品咖啡能出現在國宴，把在地獨特的風味傳遞給各國外賓，吸引更多國際關注，與優雅的咖啡文化，做更進一步的傳播。

東山咖啡在國宴上露臉，總統蔡英文也被香氣吸引，直呼好喝。照／東山區農會提供
東山咖啡在國宴上露臉，總統蔡英文也被香氣吸引，直呼好喝。照／東山區農會提供

咖啡 台南

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