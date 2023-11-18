冷氣團來降溫有感 善化胡麻節準備這款美食暖胃又暖心
台南胡麻產量全台第一，冬季就是胡麻採收季節，胡麻季產業文化活動在三個主要產地接連舉行，今天由善化場打頭陣，近日天氣降溫，首波冷氣團來襲，台南早晚溫差大，主辦單位善化農會準備「雞茸干貝麻油海鮮粥」免費提供，民眾大快朵頤，直呼暖胃又暖心。
主題為「新芝所饗」的善化胡麻節，今年準備給民眾免費品嘗的美食從傳統的麻油雞湯，更改為雞茸干貝麻油海鮮粥，用料很紮實，吃得到海鮮料，麻油味醇厚，排隊民眾大讚好吃，渾身都暖和起來。
善化區農會前的「小巨蛋」原出租業者開設餐廳，收回後申請農業部補助，加上自籌千萬，將原有農產展售中心改裝，更名農食選物所，有在地胡麻周邊加工品、善農冰品、農特產品及小農生鮮蔬果區，還有各縣市區農會特色產品，空間媲美百貨購物空間，今天也正式開幕，台南市副市長葉澤山、民進黨立委郭國文等人到場剪綵。
善化區農會總幹事楊耿榮說，農產展售中心原本在後方，較不起眼，現在整修改為農食選物所，空間更大，產品更齊全、設備新穎又緊鄰中山路，門市明亮顯眼，消費者購物更方便，接下來將著手重建位於茄拔里的冰品展售中心，預計投入3000萬經費，希望農業部能繼續幫忙，立委郭國文也表示會協助爭取。
活動中農會邀來學校、社團帶來精彩的才藝節目，也請來專業歌手登台演出，現場有胡麻油、芝麻醬與棉花糖等的DIY體驗，參與民眾玩得相當開心。
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