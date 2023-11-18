失智長輩憶兒時 安納家園大林打造懷舊金促咪柑仔店

安道社福基金會安納家園嘉縣大林鎮「金促咪柑仔店」今天揭牌啟用，打造出不僅能讓安納家園失能失智長輩回味兒時的時光空間，更是提供社區居民能常訪的悠閒休憩場所；社會局長張翠瑤表示，這裡是失能長輩們最後的依靠，販賣的不是商品，而是長輩們與社區之間情感的連結。

天主教社發中心主委郭正利神父、嘉縣社會局張翠瑤局長、大林鎮公所主秘陳建宏、縣議員吳思蓉等人共同揭牌啟用。安納家園失能高齡長輩結合聖心雅格身心障礙日間作業所學員表演非洲鼓開場。

院長張沛宸說，找回早期柑仔店內，充滿孩子們歡笑與美好回憶的地方，現場店內有古早柑仔糖、鹹酸甜、口香糖及彈珠汽水等零食，喚起高齡長輩童年時的歡樂回憶，也學習擔任店內服務員與消費者角色，保有自主生活的能力。

社會局長張翠瑤表示，天主教會對嘉縣弱勢照顧的用心從初期服務身心障礙機構的聖心教養院、敏道家園，逐漸延伸至兒少服務的安仁家園，設立安道社福基金會更在縣內偏遠鄉鎮設立日間照顧中心，幫助失能長輩們。

張說，揭牌啟用的大林安納家園，則是失能長輩們最後的依靠，早期柑仔店是社區居民聯絡感情及孩子的快樂天堂，金促咪柑仔店販賣的不是商品，而是長輩們與社區之間情感的連結。