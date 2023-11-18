歸仁區公有市場停車場有車長占位 民投訴3個月還在那
台南市歸仁區公有零售市場地下停車場提供買菜民眾與菜販停車，不過有本報讀者反映，停車場有拆掉車牌不明車輛長期停放，市場管理單位接獲民眾投訴、竟然過了3個多月無下文。「也不知道是不是贓車、車內有沒有放什麼違法的東西，公有停車場可能成為治安死角，政府不應該坐視不明車輛長期占據、影響買菜民眾權益」。
台南市政府市場處秘書彭凌風表示，下周一會通知環保局與警方會勘，確認該車身分，環保局也會依法公告要求車主開走、逾期拖吊。
讀者反映，歸仁公有市場地下室西南側停車場，有被人拔掉車牌的車輛長期佔據停車格，反映後雖然市場管理單位有貼一張「依法處理」告示；但至今似乎「貼了以後就什麼也不管，誰也不知道那是不是偷來的贓車，車裡面有沒有什麼違法的東西？」
讀者表示，離譜的是看到市場管理處9月6日貼的公告，以為車子很快就會離開或者拖走。結果到現在過了3個多月還是在那邊占據停車位、不但長期占用影響民眾停車，也不知道有無治安問題或屬報廢、違規吊牌車輛，似乎停車場根本沒有人在管理，很容易成為治安死角。
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