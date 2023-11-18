陳建仁把台大雲林分院當女兒 看到女兒幸福真開心

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聯合報／ 記者陳苡葳蔡維斌／雲林即時報導
行政院長陳建仁視察台大眼科的遠距醫療系統。記者陳苡葳／攝影
行政院長陳建仁視察台大眼科的遠距醫療系統。記者陳苡葳／攝影

行政院長陳建仁今天下午視察台大雲林分院，了解台大分院目情醫療情況和未來高達百億元動工的二期擴建工程，由分院長馬惠明向院長簡報台大接手雲林署立醫院19年來，舊醫院變成創新科技醫院的歷程，陳建仁肯定台大團隊的努力，並期待未來進一步推動醫療區域聯防，串聯其他醫院形成更綿密醫療網，做為台灣醫療典範。

行政院長陳建仁今天在教育部長潘文忠陪同下視察台大雲林分院，分院長馬惠明說明19年前接手雲林署立醫院，經歷任院長努力下，每年投資逾兩億元改善各種醫療設施，如今展現不同風貌，帶給雲林最新、品質最好的醫療服務，更榮獲無數醫療獎，結合區域醫療資源，打造跨醫院跨縣市的醫療聯防服務體系，結合科技和網路與消防體系，推展遠距醫療有成，疫情期間更完成國內第一個居家遠距診療系統，深獲肯定，未來配合二期擴建，打造長照旗艦隊，做雲林健康護老護病的守護神。

行政院長陳建仁也肯定台大團隊多年來的努力，在創新科技醫療之下，讓雲林分院從老舊醫院變成最新的科技醫療，尤其推動區域聯防醫療體系，節省醫療資源解決醫護人員不足窘態，符合政府醫療結合的政策，今年也榮獲政府服務獎，他強調， 醫療本來就是愛與和平的志業,台大團隊實現了這樣的志業，這是台大醫院的驕傲，也是雲林的驕傲。

當年促成雲林醫院交給台大的陳建仁表示，他以嫁女兒心情，把雲林醫院交給台大， 如今看到女兒嫁到這裡變得這麼好，作為「爸爸」的他很開心，期待大家共同努力，讓台大不僅是雲林永遠守護神，更是台灣醫的龍頭醫院，把更多資源典範推向世界。

隨後陳建仁並視察台大的遠距醫療系統，對於這項科技醫療推動的成功，讚譽有加。

行政院長陳建仁視察台大雲林分院，並對分院19年來的努力極表肯定。記者陳苡葳／攝影
行政院長陳建仁視察台大雲林分院，並對分院19年來的努力極表肯定。記者陳苡葳／攝影
行政院長陳建仁視察台大雲林分院，並對分院19年來的努力極表肯定。記者陳苡葳／攝影
行政院長陳建仁視察台大雲林分院，並對分院19年來的努力極表肯定。記者陳苡葳／攝影

台大醫院 雲林 陳建仁

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