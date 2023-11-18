影／藍白合破局？台南前議長李全教：破局考慮退選立委

原本各界看似底定的「藍白合」今天又變回「藍白拖」，民眾黨甚至可能「翻桌」，引發基層藍營民眾焦慮、甚至參選立委的小雞不滿。台南市參選立委的前議長李全教說，藍白如果不能合，他「鄭重考慮退出立委選舉」。

李全教說，當初會決定在艱困選區用無黨籍參選，就是認為只有藍白合才有可能下架民進黨，「我對藍白合有很高的期待」、如果不能合，那就背離了當初他希望「非綠大聯盟下架，民進黨」的初衷，再走下去將非常困難。

李全教說，因為「藍白不能合，總統一定是賴清德」，那就等於保送民進黨繼續執政，「繼續白的說成黑的說成白」，就算他真的當選立委，也難以讓國家回到正軌，民進黨執政百姓痛苦不堪，希望藍與白的領導人都要以國家大局為重、以多數民意為重，也希望社會各界給藍白領導人壓力。

他說，民進黨執政這8年來民生凋敝，民怨四起，但是民進黨依然故我，貪汙腐敗不思改進。他會考慮退選是因為藍白不能合，民進黨就一定繼續執政，那就算他當選立委，立法院非綠多數，也很難去監督制衡「蠻悍跋扈」的民進黨，那他對台灣的政局和未來就會徹底失望，那他當選立委能發揮的作用就會很有限。