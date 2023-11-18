快訊

奇美集團創辦人許文龍過世 享耆壽95歲

民調認知歧異…柯文哲不認藍白協議了？侯友宜：相信有認同才會簽名

開箱巨蛋／陳聖平敲三分砲 搶下「大巨蛋生平首轟」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／藍白合破局？台南前議長李全教：破局考慮退選立委

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
藍白合破局？台南前議長李全教表示，藍白若破局，他鄭重考慮退選立委。記者周宗禎／攝影
藍白合破局？台南前議長李全教表示，藍白若破局，他鄭重考慮退選立委。記者周宗禎／攝影

原本各界看似底定的「藍白合」今天又變回「藍白拖」，民眾黨甚至可能「翻桌」，引發基層藍營民眾焦慮、甚至參選立委的小雞不滿。台南市參選立委的前議長李全教說，藍白如果不能合，他「鄭重考慮退出立委選舉」。

李全教說，當初會決定在艱困選區用無黨籍參選，就是認為只有藍白合才有可能下架民進黨，「我對藍白合有很高的期待」、如果不能合，那就背離了當初他希望「非綠大聯盟下架，民進黨」的初衷，再走下去將非常困難。

李全教說，因為「藍白不能合，總統一定是賴清德」，那就等於保送民進黨繼續執政，「繼續白的說成黑的說成白」，就算他真的當選立委，也難以讓國家回到正軌，民進黨執政百姓痛苦不堪，希望藍與白的領導人都要以國家大局為重、以多數民意為重，也希望社會各界給藍白領導人壓力。

他說，民進黨執政這8年來民生凋敝，民怨四起，但是民進黨依然故我，貪汙腐敗不思改進。他會考慮退選是因為藍白不能合，民進黨就一定繼續執政，那就算他當選立委，立法院非綠多數，也很難去監督制衡「蠻悍跋扈」的民進黨，那他對台灣的政局和未來就會徹底失望，那他當選立委能發揮的作用就會很有限。

藍白合 民進黨 李全教

延伸閱讀

遭李全教提告違反選罷法 林宜瑾今反擊提告李誣告

昨遭同選區李全教告違反選罷法 林宜瑾今告誣告回擊

林宜瑾批混淆視聽 李全教明天仍提告：將爆更多黑料

林宜瑾：李全教雙重賄選法院認證 犯後不悔改歡迎提告

相關新聞

超夢幻的虎尾美人花道盛開 媲美日本櫻花季正是賞花期

雲林縣虎尾鎮農博公園旁的美人樹大道，圳渠貫穿，每年花季圳水映花，孕育出彩虹般的花道，成為雲林最強的祕境打卡熱點，虎尾鎮公...

黃偉哲鞠躬感謝10萬志工 最高齡83歲「要做到無法做」

台南市有2019個志工團隊志工總人數已達10萬569名，其中65歲以上的志工有2萬8808人，佔總志工人數約三成，台南市...

冷氣團來降溫有感 善化胡麻節準備這款美食暖胃又暖心

台南胡麻產量全台第一，冬季就是胡麻採收季節，胡麻季產業文化活動在三個主要產地接連舉行，今天由善化場打頭陣，近日天氣降溫，...

失智長輩憶兒時 安納家園大林打造懷舊金促咪柑仔店

安道社福基金會安納家園嘉縣大林鎮「金促咪柑仔店」今天揭牌啟用，打造出不僅能讓安納家園失能失智長輩回味兒時的時光空間，更是...

歸仁區公有市場停車場有車長占位 民投訴3個月還在那

台南市歸仁區公有零售市場地下停車場提供買菜民眾與菜販停車，不過有本報讀者反映，停車場有拆掉車牌不明車輛長期停放，市場管理...

陳建仁把台大雲林分院當女兒 看到女兒幸福真開心

行政院長陳建仁今天下午視察台大雲林分院，了解台大分院目情醫療情況和未來高達百億元動工的二期擴建工程，由分院長馬惠明向院長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。