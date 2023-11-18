原民文學座談台文館登場 黃偉哲允研議創新建議

「原住民文學經典暨山海30週年座談」今天在國立台灣文學館登場，為期2天，台南市長黃偉哲到場承諾，座談會若有創新思考及建議，市府將全力配合研議相關措施。

「原住民文學經典暨山海30週年座談」今天起一連2天在台文館舉行，主要規劃3大議程，包括30年的山海書寫展望-原住民文學的國際視野、經典與族語的傳承策略、新浪潮的創作關懷與實踐。

黃偉哲表示，台南市政府原住民族事務委員會及札哈木部落大學，近幾年辦理許多原住民族相關活動及課程，傳承原住民族文化。

黃偉哲感謝藝文學術界和市府共同為保存原民文化而努力，且承諾座談會若有創新思考及建議，市府將全力配合研議相關措施。

台南市政府發布新聞稿指出，台文館繼2005年「原住民文學跨世代座談」，時隔近20年，再邀請1993年創辦的山海文化雜誌社、國立台南大學原住民族學生資源中心等合作舉辦「原住民文學經典暨山海30週年座談」。

這次座談邀集跨世代原住民作家、學者近40人齊聚台南，台文館也簡介20年來原住民文學各項基礎研究、展覽推廣成果，且說明今年關島、日本等原住民文學主題國際交流推動，透過原住民文學觀點，建立不同世代、不同文化間更多理解，在真實相遇中逐步真誠和解，以南島文化的槳讓台灣航向南太平洋。