黃偉哲鞠躬感謝10萬志工 最高齡83歲「要做到無法做」

台南市有2019個志工團隊志工總人數已達10萬569名，其中65歲以上的志工有2萬8808人，佔總志工人數約三成，台南市社會局今天舉行續優志工及團體表揚，其中財稅局83歲志工謝慶美是最高齡志工，高雄榮總台南分院80歲陳黃翠花志工累積服務時數達1萬0122小時，2人笑容滿面說，做志工服務很開心，「要做到無法度做」。

今年金質獎中，財稅局推薦的83歲的謝慶美是獲獎者中最高齡志工，謝慶美自稅務單位退休後又回到原單位擔任志工，對於稅務方面的問題非常熟悉，總是能及時幫洽公民眾做出最正確的判斷與指引，為人熱心又親切的她，做事更認真負責，無時無刻都能看見她穿梭現場的忙碌身影。

謝慶美說，回到熟悉環境和老同事相處，就像沒有退休一樣，又能為民服務很快樂，不會整天沒事做，「很喜歡做志工，會繼續做到無法做」。謝慶美由兒子女兒陪同領獎，在國立中正大學擔任特聘教授的兒子黃俊儒是今年師鐸獎得主，肯定媽媽做志工，每天心情都很愉快。

高雄榮總台南分院的80歲陳黃翠花志工累積服務時數達1萬0122小時，是今年所有金質獎志工中服務時數最多者，陳黃翠花說，一個人在家也無聊就到醫院當志工，一做就愛上了每天都很開心，「趁還有能力、體力及行動力時，幫助需要的人」，還會持續當志工到沒辦法做。

台南市長黃偉哲表示，「有志一同，愛在台南」不只是一句口號，而是志工朋友每天身體力行做的事，在台南185萬市民中，志工朋友已超過10萬人，這是台南的驕傲，更感謝高齡長者志工願意走出家門，投入志願服務工作。他特別鞠躬感謝，來自不同領域的志工伙伴們無私貢獻與付出，台南才會更美麗，才能更好。

台南市政府今天在成功大學中正堂舉辦績優志工與績優團隊表揚大會暨志工趣味競賽活動，頒獎給128位來自不同領域服務年資滿10年且時數已滿2000小時的績優金質獎志工，並頒獎給5組績優團隊、5組家庭志工及榮獲長青志工團績優志工-二等功勳獎的許素珍及趣味競賽獲獎的志工隊。