台南表揚績優志工與團隊 感謝志工彰顯「台南善與美」

台南市政府配合國際志工日到來，今天舉辦「績優志工與績優團隊表揚大會暨志工趣味競賽活動」。市長黃偉哲頒獎給128位服務年資滿10年且時數滿2千小時志工「績優金質獎」，並頒獎給5組績優團隊、5組家庭志工及榮獲長青志工團績優等志工。

黃偉哲表示，「有志一同，愛在台南」不只是一句口號，而是志工每天身體力行做的事，在185萬市民中志工朋友已超過10萬人，這是台南的驕傲。他鞠躬感謝各地志工伙伴無私貢獻與付出，更感謝高齡長者志工願意走出家門，投入志願服務工作，因為有廣大志工伙伴無私的奉獻，台南的善與美才能被彰顯，並邀請市民加入志願服務行列，落實志工大台南的願景。

社會局說，台南已有2019個志工團隊，志工總人數已達10萬569名，65歲以上的志工約三成有2萬8808人。今年金質獎得主由財稅局推薦的83歲謝慶美志工是最高齡獲獎志工，謝慶美自稅務單位退休後又回到原單位擔任志工，對於稅務方面的問題非常熟悉，總是能及時幫洽公民眾做出最正確的判斷與指引，為人熱心又親切的她，做事更認真負責，無時無刻都能看見她穿梭現場的忙碌身影。

高雄榮總台南分院80歲陳黃翠花志工累積服務時數達1萬0122小時，是今年所有金質獎志工中服務時數最多者，陳黃翠花以「趁還有能力、體力及行動力時，幫助需要的人」之信念積極從事志願服務工作，其精神值得所有志工夥伴學習。

長青志工團績優志工二等功勳獎許素珍現為官田社區發展協會理事，連任兩屆理事長卸任後，至今仍持續推動社區福利服務，她經常自掏腰包協助弱勢，熱愛下廚的她總是開著車載志工一起上市場採買新鮮食材，掌廚準備據點共餐佳餚，已65歲總是充滿活力，笑稱每天行程滿檔比上班族還要忙碌。今年她代表台南市參加衛福部112年度金卓越社區選拔榮獲「甲等獎」，將於11月22日至衛福部領獎。

另5組績優團隊獎為南區金華社區發展協會（社福類）、社團法人中華民國道德重整協會（社福類）、成功大學醫學院附設醫院（衛生類）、奇美博物館基金會（文化類）、市政府文化局台南文化中心（文化類）等。5組績優家庭志工獎有林榮隆、莊涴婷（社會局）、梁志男、林佳香（勞工局）、莊滿、廖銘山（研考會）、林茂龍、黃孝源（衛生局）及陳家春、陳思妤（衛生局）。