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設計力帶動經濟力 嘉義「二通圈」 街區品牌13店家完成改造

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府連續第2年在舊城區中正路「二通圈」，推動特色店家形象再造計畫，為舊城注入生機，成果發表市集活動，今明周休在新光三越百貨前舉行。圖／嘉市府提供
嘉義市政府連續第2年在舊城區中正路「二通圈」，推動特色店家形象再造計畫，為舊城注入生機，成果發表市集活動，今明周休在新光三越百貨前舉行。圖／嘉市府提供

嘉義市政府連續第2年在舊城區中正路「二通圈」，推動特色店家形象再造計畫，為舊城注入生機，成果發表市集活動，今明周休在新光三越百貨前舉行，今年共7店家入選，加上去年改造6店家，成功補助13 店家改造。市長黃敏惠勉勵業者，「不跨域就會垮」，企業與店家應攜手並進，在「二通圈」街區品牌下共榮共好。

今年入選改造7個店家：融合度咖啡、小伍妹麻辣涼麵、小小逐月坊、老爹鮮乳、聯發糖行、桃城雞排、來嘉住住。建設處店家形象再造計畫設計導入，借鏡范特喜微創文化在台中市勤美街區營運「綠光計劃」經驗，除店家改造，透過青年創業獎勵補助引入創業活水，梳理二通產業故事，用小旅行吸引人走入二通，累積「二通圈」街區品牌能量。

小小逐月坊主理人李佳樺說，她2017年起花2年修繕老房子，2019年創業，一開始將老屋定位藝文活動，後在市府觀新處輔導下，克服老房子消防安檢、使用執照困難，申請合法民宿，創業第5年，感謝市府特色店家形象再造計畫，成為重要轉捩點。

范特喜微創文化執行長潘冠呈說，「二通圈」街區品牌核心價值「共好」，共好帶出「二通圈」品牌力量，為中正路及周邊街區注入創新創意，串聯「線上、線下」，整合街邊店與企業，帶動商圈人流、延續文化歷史脈絡。

黃敏惠強調，店家改造計畫2年，將中正路「生活感」找回來，凝聚舊城區居民、店家、連鎖企業，建立獨有生活圈文化，「二通圈」代表「共學、共創、共好」態度，活化改造舊商圈，創造新商機，以「青年創業」、「場域創生」及「文旅創新」三策略，推動地方創生，實現永續幸福城市目標。市府說，「光之市佇嘉踅」市集活動，今明2天下午2點到晚間8點，在新光三越嘉義垂楊店一樓戶外廣場舉行。

嘉義市政府連續第2年在舊城區中正路「二通圈」，推動特色店家形象再造計畫，為舊城注入生機，成果發表市集活動，今明周休在新光三越百貨前舉行。圖／嘉市府提供
嘉義市政府連續第2年在舊城區中正路「二通圈」，推動特色店家形象再造計畫，為舊城注入生機，成果發表市集活動，今明周休在新光三越百貨前舉行。圖／嘉市府提供
嘉義市政府連續第2年在舊城區中正路「二通圈」，推動特色店家形象再造計畫，為舊城注入生機，成果發表市集活動，今明周休在新光三越百貨前舉行。圖／嘉市府提供
嘉義市政府連續第2年在舊城區中正路「二通圈」，推動特色店家形象再造計畫，為舊城注入生機，成果發表市集活動，今明周休在新光三越百貨前舉行。圖／嘉市府提供

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