嘉義打卡新亮點！歷經4年嘉義大林成都旅社重生營業

嘉義老建築再生再添一例！位於大林火車站前的「成都旅社」，獲老建築修復再生計畫補助491萬，改造後煥然一新，空間內正舉辦「嘉憶老屋」成果展，喚起大林鄉親走入1966年在地榮景的時空隧道，遊客到訪直呼，從外觀到內部細節都展現出老建築魅力無窮，成大林鎮旅遊打卡新熱點。

縣長翁章梁表示，成都旅社是3棟連結為一大棟的長型街屋建築，建築外觀擁繁複技術製作的鐵件及窗花，特別在3樓小房間設計轉軸可打開的鐵窗花，隱藏過往躲避警察查緝的小心機，旅社擁故事及趣味性的歷史痕跡。

最早建造此旅社屋主的女兒鄭翠薇回憶說，當年爸爸原只是想建起來自己住，但因花太多錢蓋房子而負債，所以才決定經營旅社賺錢，當時前面兩間做旅社，最後一間留給自家居住，因旅社出入人口複雜媽媽吃醋，爸爸一氣之下就把旅社賣給别人。

大林好團隊表示，成都旅社在2019年由地方人士買下，並保留旅社內外部的特色樣貌，整修過程曲折，經南華大學以慢城意涵推動宜居城鎮生活、大林慢城發展協會、原闊設計及文史工作者江明赫的媒合、奔波，及嘉縣文觀局與文化部支持鼓勵，歷經4年重建，終於11月17日掛牌重生成為合法民宿。

文觀局長徐佩鈴表示，執行文化部私有老建築保存再生計畫5年來，輔導超過40件申請案，其14案獲文化部建物整修補助，6案獲文化經營租金補助，合計補助金額近2300萬，所有修復工程都已在今年10月底前陸續完工。