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嘉義打卡新亮點！歷經4年嘉義大林成都旅社重生營業

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
歷經4年整修，嘉義縣大林車站前「成都旅社」老建物重生，昨揭牌重拾1966年代時光隧道魅力。記者呂慧瑜／攝影
歷經4年整修，嘉義縣大林車站前「成都旅社」老建物重生，昨揭牌重拾1966年代時光隧道魅力。記者呂慧瑜／攝影

嘉義建築再生再添一例！位於大林火車站前的「成都旅社」，獲老建築修復再生計畫補助491萬，改造後煥然一新，空間內正舉辦「嘉憶老屋」成果展，喚起大林鄉親走入1966年在地榮景的時空隧道，遊客到訪直呼，從外觀到內部細節都展現出老建築魅力無窮，成大林鎮旅遊打卡新熱點。

縣長翁章梁表示，成都旅社是3棟連結為一大棟的長型街屋建築，建築外觀擁繁複技術製作的鐵件及窗花，特別在3樓小房間設計轉軸可打開的鐵窗花，隱藏過往躲避警察查緝的小心機，旅社擁故事及趣味性的歷史痕跡。

最早建造此旅社屋主的女兒鄭翠薇回憶說，當年爸爸原只是想建起來自己住，但因花太多錢蓋房子而負債，所以才決定經營旅社賺錢，當時前面兩間做旅社，最後一間留給自家居住，因旅社出入人口複雜媽媽吃醋，爸爸一氣之下就把旅社賣給别人。

大林好團隊表示，成都旅社在2019年由地方人士買下，並保留旅社內外部的特色樣貌，整修過程曲折，經南華大學以慢城意涵推動宜居城鎮生活、大林慢城發展協會、原闊設計及文史工作者江明赫的媒合、奔波，及嘉縣文觀局與文化部支持鼓勵，歷經4年重建，終於11月17日掛牌重生成為合法民宿。

文觀局長徐佩鈴表示，執行文化部私有老建築保存再生計畫5年來，輔導超過40件申請案，其14案獲文化部建物整修補助，6案獲文化經營租金補助，合計補助金額近2300萬，所有修復工程都已在今年10月底前陸續完工。

徐佩鈴指出，修復工程完工的有大林成都旅社、民雄一樂酒家、新港中庄林宅、六腳成豐社區講堂及弘道老人福利基金會租賃經營的社福照顧據點東石港墘暖一點，每案都據獨特公益與在地性連結。

歷經4年整修，嘉義縣大林車站前「成都旅社」老建物重生，昨揭牌拾1966年代時光隧道魅力。記者呂慧瑜／攝影
歷經4年整修，嘉義縣大林車站前「成都旅社」老建物重生，昨揭牌拾1966年代時光隧道魅力。記者呂慧瑜／攝影
歷經4年整修，嘉義縣大林車站前「成都旅社」老建物重生，昨揭牌重拾1966年代時光隧道魅力。記者呂慧瑜／攝影
歷經4年整修，嘉義縣大林車站前「成都旅社」老建物重生，昨揭牌重拾1966年代時光隧道魅力。記者呂慧瑜／攝影
歷經4年整修，嘉義縣大林車站前「成都旅社」老建物重生，昨揭牌拾1966年代時光隧道魅力，房間保留時代風格。記者呂慧瑜／攝影
歷經4年整修，嘉義縣大林車站前「成都旅社」老建物重生，昨揭牌拾1966年代時光隧道魅力，房間保留時代風格。記者呂慧瑜／攝影

建築 文化部 嘉義 火車站

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