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如住進藝廊！嘉義瑞里知名城堡民宿展出12名藝術家作品

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣梅山鄉瑞里高帝園茶業民宿內，業者收藏近20幅台灣藝術家畫作，遊客美稱宛若住進畫廊的體驗，圖為頂樓茶空間。圖／高帝園茶業民宿提供
嘉縣梅山鄉瑞里高帝園茶業民宿內，業者收藏近20幅台灣藝術家畫作，遊客美稱宛若住進畫廊的體驗，圖為頂樓茶空間。圖／高帝園茶業民宿提供

嘉義縣梅山鄉瑞里有間如城堡外觀壯麗的高帝園茶業民宿，吸引國內外遊客投宿於此，民宿負責人林淑媛也將所收藏近20幅台灣藝術家畫作，懸掛於各層樓梯間、一樓大廳、頂樓茶空間等，提升住宿空間美學品質，投宿遊客讚「宛若住進畫廊的體驗」。

高帝園茶業民宿目前擁有何宗烈、蕭世瓊、何明宗、莊玉明、陳宏勉、林淑女、方嚴、程代勒、李俊蘭、陳芃宇、黃灑淑及董陽孜復刻版書法等12名藝術家作品，其嘉縣企業家畫家何宗烈採不定期更換畫作展出。

何宗烈表示，他很喜歡瑞里風景區的景致，經常偕家人上山休憩，有次投宿高帝園茶業民宿，在嘉縣文觀局前局長許有仁建議下，決定提供三幅作品於民宿展覽，獲熱烈迴響，將輪流展出畫作供大家欣賞。

「宛若住進畫廊體驗感覺很棒！」許有仁說，民宿及飯店業者若能在適當空間佈置藝術品，不僅可提升住宿質感，也能讓遊客藉由投宿認識更多台灣藝術家，這也是文化部近年積極推的藝術介入空間，住進媲美畫廊的民宿效果佳。

林淑媛說，畫家何宗烈將其喊價至300萬1幅及200萬2幅作品，提供至民宿內展出，加上蕭世瓊、方嚴、陳宏勉等書法家作品，也有董陽孜復刻書法，油畫則有黃灑淑，除國際遊客到訪能欣賞到台灣藝術家畫作，也能與有收藏這些藝術家作品投宿遊客產生共鳴。

嘉縣梅山鄉瑞里高帝園茶業民宿內，業者收藏近20幅台灣藝術家畫作，房間外梯間懸掛台灣數名藝術家作品，宛如畫廊。圖／高帝園茶業民宿提供
嘉縣梅山鄉瑞里高帝園茶業民宿內，業者收藏近20幅台灣藝術家畫作，房間外梯間懸掛台灣數名藝術家作品，宛如畫廊。圖／高帝園茶業民宿提供
嘉縣企業家畫家何宗烈（右）作品在嘉義縣梅山高帝園茶業民宿展出中。圖／許有仁提供
嘉縣企業家畫家何宗烈（右）作品在嘉義縣梅山高帝園茶業民宿展出中。圖／許有仁提供
嘉縣梅山鄉瑞里高帝園茶業民宿內，業者收藏近20幅台灣藝術家畫作，房間外梯間懸掛台灣數名藝術家作品，宛如畫廊。圖／高帝園茶業民宿提供
嘉縣梅山鄉瑞里高帝園茶業民宿內，業者收藏近20幅台灣藝術家畫作，房間外梯間懸掛台灣數名藝術家作品，宛如畫廊。圖／高帝園茶業民宿提供

民宿 藝術家 畫作

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