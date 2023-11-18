如住進藝廊！嘉義瑞里知名城堡民宿展出12名藝術家作品

嘉義縣梅山鄉瑞里有間如城堡外觀壯麗的高帝園茶業民宿，吸引國內外遊客投宿於此，民宿負責人林淑媛也將所收藏近20幅台灣藝術家畫作，懸掛於各層樓梯間、一樓大廳、頂樓茶空間等，提升住宿空間美學品質，投宿遊客讚「宛若住進畫廊的體驗」。

高帝園茶業民宿目前擁有何宗烈、蕭世瓊、何明宗、莊玉明、陳宏勉、林淑女、方嚴、程代勒、李俊蘭、陳芃宇、黃灑淑及董陽孜復刻版書法等12名藝術家作品，其嘉縣企業家畫家何宗烈採不定期更換畫作展出。

何宗烈表示，他很喜歡瑞里風景區的景致，經常偕家人上山休憩，有次投宿高帝園茶業民宿，在嘉縣文觀局前局長許有仁建議下，決定提供三幅作品於民宿展覽，獲熱烈迴響，將輪流展出畫作供大家欣賞。

「宛若住進畫廊體驗感覺很棒！」許有仁說，民宿及飯店業者若能在適當空間佈置藝術品，不僅可提升住宿質感，也能讓遊客藉由投宿認識更多台灣藝術家，這也是文化部近年積極推的藝術介入空間，住進媲美畫廊的民宿效果佳。