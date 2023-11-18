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阻擋銀髮海嘯嘉義市推樂齡勇壯城市 奪台灣企業永續獎高齡友善領袖獎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府衛生局推動樂齡勇壯城市，日前勇奪台灣企業永續獎首屆高齡友善領袖獎，是全國唯一獲獎縣市政府，衛生局秘書林秀猜（左二）代表出席受獎。圖／嘉市府提供
嘉義市政府衛生局推動樂齡勇壯城市，日前勇奪台灣企業永續獎首屆高齡友善領袖獎，是全國唯一獲獎縣市政府，衛生局秘書林秀猜（左二）代表出席受獎。圖／嘉市府提供

嘉義市政府衛生局推動樂齡勇壯城市，減少潛在性肌少症及衰弱族群，委託壯世代教科文協會推動「全嘉動起來」系列活動，響應2025世界壯年運動會，日前勇奪台灣企業永續獎首屆高齡友善領袖獎，是全國唯一獲獎縣市政府。

台灣企業永續獎由台灣永續能源研究基金會主辦，鼓勵產業界善盡企業社會責任，邁向企業永續發展，企業與組織參賽196家，共提出74件方案，首次增設「職場福祉」及「高齡友善領袖獎」單項，衛生局以「樂齡勇壯嘉市」主題投稿，榮獲非營利組「高齡友善領袖獎」肯定。

衛生局秘書林秀猜日前代表出席受獎，市府推動樂齡勇壯城政策，透過城市治理構建社會共融永續環境，成為阻擋「銀髮海嘯」的先鋒！市長黃敏惠說，面對高齡化浪潮，2011年嘉市率先全國將「高齡友善」融入施政，整合公私領域，「全齡共享」讓市民「世世代代好徛起」，就是永續概念。

衛生局長廖育瑋說，市府帶頭對「老人」定義去標籤化，進行思想翻轉運動，用勇壯取代高齡，倡議「全嘉動起來」、「全嘉樂起來」、「全嘉都是作家」計畫，鼓勵勇壯族不要擁有強壯的身體，更要擁有強壯的心態，勇於挑戰潛能、實現夢想、培養興趣，持續獲得生活動能與自信、自行滿足經濟需求、提高生活品質，為自己的第三人生負責，追求壯闊人生，不要成為下個世代負擔。

「樂活健身銀肌勵」計畫，規畫6種運動場域，以肌力訓練為主軸：6處銀髮健身俱樂部、9個社區彈力繩肌力訓練、8家健身房、10個好十肌社區推廣點、3條尋寶路線健走活動及居家自主運動等，獎勵集點，12點兌換50元運動折價券，還可兌換百元禮券，用於與衛生局合作運動場域折抵學費、月費，活動訊息在樂齡勇壯城網站查詢htts://www.strongchiayi.tw/。

嘉義市政府衛生局推動樂齡勇壯城市，減少潛在性肌少症及衰弱族群，委託壯世代教科文協會推動「全嘉動起來」系列活動，響應2025世界壯年運動會。圖／嘉市府提供
嘉義市政府衛生局推動樂齡勇壯城市，減少潛在性肌少症及衰弱族群，委託壯世代教科文協會推動「全嘉動起來」系列活動，響應2025世界壯年運動會。圖／嘉市府提供

衛生局 運動 健身 嘉義

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