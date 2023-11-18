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嘉縣安東國小 新大樓動土

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
嘉義縣安東國小獲教育部補助5800萬興建專科教室新大樓，昨天舉行動土典禮。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣安東國小獲教育部補助5800萬興建專科教室新大樓，昨天舉行動土典禮。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣治特區安東國小辦學有成，近4年從250多名學生數持續增加至334名，面臨專科教室不足，經縣府與校方3年努力爭取下，終於獲教育部補助5800萬興建1棟2層設有6間專科教室新大樓，昨天舉行動土典禮，預計450天工期完工。

井井建築師事務所設計的新建校舍，外觀為淺灰色抿石子2層建築，採環繞中央綠地並連接既有校舍，形成內聚式活動中庭，保留現況老榕樹群，建築外觀設計融入馬賽克磚及造型小方窗展現童趣。

「期待這天很久，我內心無比感動！」校長吳宗成說，在師生安全維護上，工地採用甲種圍籬，重型機械施工採周六、日施作，已多次跟家長、師生宣導安全教育，車道採不同出入口進出及人車分道，工期約1年半，持續滾動排除施工期安全顧慮。

縣長翁章梁說，教室興建是學校難得的大事，尤其在少子化挑戰下，安東國小學生人數卻能逆勢成長，可見辦學深受地方認可，相信在環境及設備改善增加後，能提升學生全面學習，也帶動周圍社區家長對安東國小的認同感，讓孩子就近入學享受優質教育。

建築師 教室

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