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讓青年回嘉 嘉市擬推「二地居」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市議員王浩（右）上午質詢市府社會處長李思賢（左）。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員王浩（右）上午質詢市府社會處長李思賢（左）。記者魯永明／翻攝

嘉義市議員王浩昨天質詢，嘉市人口從98年起不斷減少外流，至今14年來直直落，不同隔壁台南市永康區大幅成長，要求市府相關單位拿出有效辦法改善，市府建設處長田長沛、社會處長李思賢說，明年擴編預算，推動「數位遊牧」、「二地居」等，吸引年輕人返鄉定居。

王浩說，人口減少外流市府要提解方，嘉市人口從98年27萬3861人不斷減少，減到去年底26萬2924人，嘉市14年人口持續探底，加上高齡化，讓人憂心，反觀台南永康區20年成長8.5萬人，未來10年將成長3萬人，突破26萬人。

市府為讓年輕人返鄉，正擬定「數位遊牧」、「二地居」、「自由工作者」計畫，疫情加速工作型態轉變，居家辦公、異（移）地辦公，網路工具是不可少輔助器具，如臨時照顧犬貓「寵物保母」是新興行業，遠距工作爭取潛在客戶。

王浩說，嘉市占地不大，可實現「全市無線上網」環境，讓活動限制更少、行動更靈活方便。隨時拿生財工具，坐特色老宅咖啡廳，實現「在生活地點工作」，他向中正大學勞工系討論青年就業困難，許多子弟沒辦法回鄉或吸引外來人口。

中正大學認為，疫情改變生活習慣，異地辦公或數位游牧是有可能，尤其工作只要電腦、頭腦和網路。嘉市有物價低、生活品質機能好優點，嘉市朋友都希望在生活地工作，不是在外縣市、在工作地生活。

建設處長田長沛、社會處長李思賢說，明年擴編預算，推動「二地居」政策，包含提供回嘉承租店面租金補助，以利青年按需求覓得好店面，鼓勵房東釋出物件，提供公證費，減輕青年創業壓力風險，讓年輕人不受限一地，在實踐路上更安適自在，吸引關係人口「移嘉」、「返家」創業。另有數位遊牧、自由工作者計畫，吸引年輕人返鄉定居。

青年 疫情

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