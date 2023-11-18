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雲林TPASS12月26日上路 每月199元

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林TPASS通勤月票方案確定通過，預定12月26日上路；圖為台鐵車站TPASS通關閘門。記者陳苡葳／攝影
雲林TPASS通勤月票方案確定通過，預定12月26日上路；圖為台鐵車站TPASS通關閘門。記者陳苡葳／攝影

雲林TPASS通勤月票預定12月26日開通，每月199元，目前規畫持悠遊卡、一卡通或愛金卡（icash）等電子票證至20鄉鎮市公所即可綁定，工務處分析，縣內通勤族仍以火車族占大宗，目前確定的站點為縣境的林內、石榴、斗六、斗南及石龜共5站。

縣府工務處長汪令堯說，交通部公路局複審後，12月26日開通，每月199元，購買新卡收取100元設定費，會以儲值金方式存入卡內，12月20日公告完整辦法。

公路局9月審查雲林TPASS通勤月票方案，當時未納入跨縣市公路客運未過關，工務處上月修正後送審，汪令堯證實過關，複審後，原定明年1月1日上路，逢元旦連假，確定會在12月26日提前上路。

雲林TPASS通勤月票每月199元，公路客運路線60條，其中包括11條跨縣路線，往南至嘉縣朴子、梅山，往北至彰化縣員林、彰化市，另也到達南投縣竹山；市區客運路線有8條。

工務處分析，縣內通勤族火車族占大宗，確定站點林內、石榴、斗六、斗南及石龜共5站；汪令堯說，公路局同意採加購方案實施跨境站點，目前維持現有方案執行，將與台鐵協商新增至彰化員林、嘉義民雄等車站。

汪令堯表示，經費共3.14億元，中央補助約2.62億元，縣府自籌5300多萬元；預估約1萬名通勤族受惠；另，TPASS也可用於租借縣內公共自行車Moovo。蔡姓通勤族說，以公路客運斗六至北港電子票價單程110元計算，每日來回220元，每月通勤22天交通費4840元，TPASS通勤月票才199元，省下費用很有感。

TPASS 通勤族

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