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南市登革熱疫情大幅下降 下周進入保全期拚熱區降溫

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南登革熱防治多管齊下，案例已明顯下降，下周進入保全期。圖／台南市衛生局提供
台南登革熱防治多管齊下，案例已明顯下降，下周進入保全期。圖／台南市衛生局提供

南市登革熱疫情已大幅下降，下周起即將進入保全期，衛生福利部長薛瑞元將於下周南下視察南市登革熱防疫情況，並與市長黃偉哲商討後續滅孓保全計畫執行進度，陸續將依疫情狀況將熱區調降為暖區，暖區調降為冷區，盼南市登革熱疫情能盡快落幕。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞肯定南市的防治作為，表示疫情大幅下降並非單一氣候下降因素所致，而是化學防治、強力孳清及民眾配合落實防疫三層面共同努力的成果，此外南市因應本次登革熱疫情的醫療量能調度表現也是可圈可點，感謝醫療院所間能互相支援配合，使醫療量能足以應付本次疫情，提供登革熱確診個案及所有市民最優質的醫療照護品質，非常值得表揚。

國家蚊媒傳染病防治研究中心黃旌集博士表示，根據統計資料顯示，4天前南市均溫才降至25度以下，但南市登革熱疫情自10月初達到高峰以來，已連續5周呈現下降趨勢，凸顯先前南市的防疫措施是成效良好，而非全然是因為天氣轉涼所致。

另根據研究，登革熱病媒蚊於低於攝氏20度環境下，幼蟲發育時間將延長，如能把握這段期間徹底落實孳清工作，將有助於大幅降低社區中病媒蚊密度，對於登革熱防疫也是一大助力。

南市截至今天下午3時確診99例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為2萬0499例，今日99例分別為東區18例，南區、北區及歸仁區各12例，永康區、仁德區及麻豆區各8例，安南區5例，中西區及善化區各4例，安平區3例，新化區2例，關廟區、佳里區及柳營區各1例，年齡介於6歲至101歲。

奇景光電捐贈防疫經費34萬5千元，提供衛生局採購相關防疫物資使用，市府感謝公私協力共同守護市民健康。

台南登革熱防治多管齊下，案例已明顯下降，下周進入保全期。圖／台南市衛生局提供
台南登革熱防治多管齊下，案例已明顯下降，下周進入保全期。圖／台南市衛生局提供
台南登革熱防治多管齊下，案例已明顯下降，下周進入保全期。圖／台南市衛生局提供
台南登革熱防治多管齊下，案例已明顯下降，下周進入保全期。圖／台南市衛生局提供
台南登革熱防治多管齊下，案例已明顯下降，下周進入保全期。圖／台南市衛生局提供
台南登革熱防治多管齊下，案例已明顯下降，下周進入保全期。圖／台南市衛生局提供
台南登革熱防治多管齊下，案例已明顯下降，下周進入保全期。圖／台南市衛生局提供
台南登革熱防治多管齊下，案例已明顯下降，下周進入保全期。圖／台南市衛生局提供
台南登革熱防治多管齊下，案例已明顯下降，下周進入保全期。圖／台南市衛生局提供
台南登革熱防治多管齊下，案例已明顯下降，下周進入保全期。圖／台南市衛生局提供

登革熱 疫情 衛生局

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