投資逾4億元！台南新增2件重大投資案 有望帶來逾50個就業機會

台南市招商傳好消息， 今天投資會報公布2件新投資案，分別為金威生物科技及協鈦科技，可帶來4億元投資額及超過50個就業機會。

經發局長林榮川指出，金威生物科技為新創公司，採循環經濟的理念，以處理屠宰場下腳料、農業廢棄物為主要營業項目，將廢棄物再製成固態有機肥料及液體胺基酸肥料，此次在本市學甲區新建廠房，導入自動化系統，廠區更採用密閉式100%循環農業再生，達成零棄置、零汙染循環利用的最高境界。

另一家協鈦科技公司專營彈簧五金加工產業，此次在永康工業區擴建智能廠房，生產可用於電子、醫療、航太及汽機車工業領域的精密金屬零組件。

市長黃偉哲表示，在南科沙崙雙引擎計畫帶動下，半導體產業聚落越趨完善，也創造南科今年1月至8月營業額超過9000億元，位居三大科學園區之冠；市府在南科周邊的交通、水電供應、產業用地、生活服務專區及生活機能等各項建設發展已充分準備，加上園區及周邊完整的上、中、下游產業鏈，相信能持續吸引國內外優質大廠陸續投資台南。

黃偉哲今天主持召開投資會報，會中針對各重大列管案件逐一從行政上解決各項疑義及排除各類投資障礙，總計目前列管2億元以上重大投資案85案，投資額達2481億元，市府團隊持續提供優質投資服務，積極協助業者解決投資設廠問題及排除投資障礙，招商投資單一窗口服務專線0800-067-795。