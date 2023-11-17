開基共善堂創立300周年建醮 捐逾百萬復康巴士嘉惠台南市

台南市中西區開基共善堂今天舉辦創立300周年建醮活動，宣布捐贈一輛價值逾百萬元的復康巴士給台南市政府，市長黃偉哲出席代表受贈並回贈感謝狀，感謝開基共善堂長年熱心公益，用實質行動照顧台南市弱勢族群。

開基共善堂主委劉建成表示，開基共善堂創立於1723年，今年適逢創立300周年，委員會往年為關懷弱勢民眾，每逢王爺壽辰於每年2月、8月都捐款給南市家扶等民間團體，每年捐贈金額逾百萬元。今年除捐贈復康巴士外，未來規畫捐贈救護車，以造福更多弱勢民眾。

黃偉哲表示，南市目前有155台小型復康巴士及1輛中型復康巴士，今年截止至9月份已提供20多萬趟次的服務，使用率非常高，感謝開基共善堂今天再捐贈1輛生力軍，提升南市無障礙運輸服務量能，造福台南鄉親，也期盼未來這台復康巴士提供身心障礙者搭乘服務，能讓民眾感受社會的溫暖。

社會局表示，台南市身心障人口數約9萬9千多人，從2019年累積受贈50輛並汰換56輛老舊復康巴士，用於幫助身心障礙者及短暫性行動不便且乘坐輪椅朋友們，解決就醫、復健、社會參與等交通問題。今天捐贈儀式立委陳亭妃、市議員陳怡珍、沈震東、李啟維也到場。