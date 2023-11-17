快訊

想追輔大生不成惱羞砸店！2男打傷休假警遭法辦 酒醒辯稱「不記得」

不是一銀、兆豐 這家公股銀行年終獎金估超過7.3個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開基共善堂創立300周年建醮 捐逾百萬復康巴士嘉惠台南市

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市開基共善堂今天建醮活動，捐贈台南市政府一輛價值逾百萬元的復康巴士。圖／台南市政府提供
台南市開基共善堂今天建醮活動，捐贈台南市政府一輛價值逾百萬元的復康巴士。圖／台南市政府提供

台南市中西區開基共善堂今天舉辦創立300周年建醮活動，宣布捐贈一輛價值逾百萬元的復康巴士給台南市政府，市長黃偉哲出席代表受贈並回贈感謝狀，感謝開基共善堂長年熱心公益，用實質行動照顧台南市弱勢族群。

開基共善堂主委劉建成表示，開基共善堂創立於1723年，今年適逢創立300周年，委員會往年為關懷弱勢民眾，每逢王爺壽辰於每年2月、8月都捐款給南市家扶等民間團體，每年捐贈金額逾百萬元。今年除捐贈復康巴士外，未來規畫捐贈救護車，以造福更多弱勢民眾。

黃偉哲表示，南市目前有155台小型復康巴士及1輛中型復康巴士，今年截止至9月份已提供20多萬趟次的服務，使用率非常高，感謝開基共善堂今天再捐贈1輛生力軍，提升南市無障礙運輸服務量能，造福台南鄉親，也期盼未來這台復康巴士提供身心障礙者搭乘服務，能讓民眾感受社會的溫暖。

社會局表示，台南市身心障人口數約9萬9千多人，從2019年累積受贈50輛並汰換56輛老舊復康巴士，用於幫助身心障礙者及短暫性行動不便且乘坐輪椅朋友們，解決就醫、復健、社會參與等交通問題。今天捐贈儀式立委陳亭妃、市議員陳怡珍、沈震東、李啟維也到場。

巴士 台南 黃偉哲

延伸閱讀

促進雙贏！台南與日本滋賀縣 簽促進自行車觀光交流備忘錄

【即時短評】台南本命區再傳槍擊案 挑戰總統大選「賴清德障礙」

台南槍案目的要影響選舉？ 黃偉哲：不排除會政治操作

紐西蘭羅托魯市議員拜會黃偉哲 推廣毛利族文化觀光

相關新聞

開基共善堂創立300周年建醮 捐逾百萬復康巴士嘉惠台南市

台南市中西區開基共善堂今天舉辦創立300周年建醮活動，宣布捐贈一輛價值逾百萬元的復康巴士給台南市政府，市長黃偉哲出席代表...

台南新化「粉紅九重葛」不砍了 樹木專家提解方：未來更壯麗

台南新化有最美地標樹之稱的「粉紅九重葛樹」，已成知名地點，每年春天盛開如戴紅花冠，吸引無數遊客，市府水利局在進行雨水下水...

嘉市14年人口直直落 市府祭這招盼年輕人返鄉

嘉義市議員王浩上午質詢，人口減少外流市府要提解方，嘉市人口從2009年27萬3861人不斷減少，減到去年底26萬2924...

雲林TPASS通勤月票通過了 12月26日上路

雲林TPASS通勤月票確定上路，縣府工務處長汪令堯今天指出，案經交通部公路總局複審後，預定12月26日開通，每月199元...

西拉雅趣飛車10周年 45隊報名歷年之最

概念來自國外的西拉雅飛車趣活動，參與賽事的無動力飛車造型五花八門，不只外觀吸睛，還得克服賽場地形跑完全程，第一名更有機會...

嘉縣民雄開徵工地稅遭斥轉嫁鄉親 公所：為地方謀福利

嘉義縣民雄鄉公所將按「地方稅法通則」，制定建築工地臨時稅自治條例，簡稱「工地稅」引起關注，民眾投訴憂提案通過，轉嫁到百姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。