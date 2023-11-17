注意改道 南市雙博自行車道「安北路」段封閉搶修

台南市緊鄰安北路鹽水溪堤頂自行車道，屬雙博自行車道的一環，因木棧道木板脫落危險，台南市議員李啟維接獲民眾陳情後，邀集水利局等單位會勘，水利局表示將進行汰渙更新，預定12底前可完成修復，目前為了安全已先圍起來暫停通行。

李啟維表示，鹽水溪堤頂腳踏車道，沿途可欣賞紅樹林、鳥類自然生態，景色優美，是市民觀光客休閒運動騎腳踏車最愛，尤其安北路堤防上面的腳踏車道更是連結安平四草重要地方，因為木板脫落損壞危險，中斷造成大家不便，實在有必要盡速修復，且靠近海邊鹽分高也要注意到材質，以免容易損壞。

另民眾也反映，腳踏車道下面堤防牆壁有水泥剝落情況，經過和第六河川分署會勘之後，是因為外層水泥年久失修，造成表面油漆剝落，堤防安全結構沒有問題，也會盡快請人修復。

水利局表示，有關李啟維議員反映鹽水溪安北路堤防上面自行車道木棧道問題，日前巡檢及地方反映鹽水溪堤頂(民權路四段)自行車道木棧道有局部損壞情形，立即確認損壞情形，並封鎖損壞區域避免危害發生。