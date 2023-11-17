明年交棒台南！台日交流高峰會 邱莉莉率逾10名議員參加

第9屆日台交流高峰會18日於日本仙台登場，明年交棒台南市議會舉行。為宣傳明年第10屆活動，台南市議會今天一早由議長邱莉莉、副議長林志展率隊前往日本，並攜帶客製印有市花蝴蝶蘭的限量文青風環保提袋、護腕滑鼠墊等紀念品宣傳，精美實用超吸睛，為明年活動預告暖身。

台南市議會日台交流高峰會參訪團由議長邱莉莉、副議長林志展率領，雖然目前正值定期會預算審查期間，仍獲得郭鴻儀、李宗翰、蔡筱薇、鄭佳欣、陳秋宏、陳皇宇、蔡麗青、施余興望、林依婷、謝舒凡、朱正軒、周嘉韋及黄肇輝等十多名議員熱烈響應，以實際行動力挺台日友誼。

邱莉莉表示，第10屆交流峰會明年7月由台南市議會辦理，因屬於國際交流，考量活動期程及與會貴賓行程安排，許多相關規劃皆已提早作業。參訪團此行將當面邀請日本政壇對台友好人士明年踴躍參加高峰會，為宣傳明年高峰會，臺南市議會更事先製作具特色且實用的紀念品，準備帶到會場致贈給數百位與會佳賓。

台南市議會精心挑選實用紀念品，像是方便帶上街的文青環保提袋，以及現代人使用電腦、筆電少不了的護腕滑鼠墊，並客製印上結合臺南市花蝴蝶蘭及象徵台日友好意象的活動logo。邱莉莉議長表示，這些紀念品不論公務、上網或上街都非常實用，希望大家在日常生活中經常使用，讓第10屆台日交流高峰會活動訊息也因此被看見，隨時隨地為我們宣傳。

明年台南適逢辦理2024台灣國際燈會、台南400系列活動、國際蘭展，可說是非常熱鬧有活力的一年，台南市議會參訪團也帶著臺南400及觀光旅遊文宣資料，連同明年高峰會文宣和紀念品一併推銷臺南，將臺南明年重大觀光旅遊第一手訊息，直接帶到日本宣傳。