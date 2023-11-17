促進雙贏！台南與日本滋賀縣 簽促進自行車觀光交流備忘錄

台南市政府觀光旅遊局長林國華、日本滋賀縣觀光振興局長上田重和下午代表簽署「台南市與滋賀縣促進自行車觀光交流備忘錄」，雙方約定活用觀光資源，致力推動台南市與滋賀縣自行車觀光，進一步促進擴展雙方觀光交流人次，活化兩縣市地方發展。牽線促成雙方簽約的「台南市親善大使」一青妙與市長黃偉哲見證。

上田重和、滋賀縣議會奥村芳正議長率縣府、議會成員到台南簽約。黃偉哲表示，台南市與滋賀縣於102年簽署「臺南市和滋賀縣於經濟‧產業等方面交流備忘錄」，今年剛好10周年。一青妙是台南市最佳觀光代言人，也是台南與日本各城市交流的橋梁。這次更成功協助雙方進一步結為自行車姊妹市，非常感謝。

奧村表示，今年是備忘錄10周年，今後兩縣市透過自行車交流將更深化。滋賀縣議會全力支持台南全面交流。

黃偉哲說，台南擁有許多歷史建築、古蹟、廟宇、人文地景、自然生態等觀光資源。自行車是深入台南的最佳選擇之一，能夠運動健身兼觀光旅遊。台南也持續在風景區等適當地點設置自行車道，期待透過此次備忘錄締結，滋賀縣能協助向當地、日本各地民眾宣傳推廣台南自行車道觀光，吸引日本觀光客來訪進行深度自行車旅遊，鐵馬慢遊台南好山好水，提升兩地觀光交流人口，達到國際交流合作實質效益。

林國華表示，台南被著名單車雜誌「Momentum」評選為全球12個最適合單車旅遊城市之一，而入榜原因是台南備有合適的自行車道，路線可串聯各古蹟、景點等，在台南騎自行車旅遊是很棒的旅遊方式，希望與滋賀縣合作，把台南的自行車運動觀光推廣到日本，讓日本民眾更了解台南多元的觀光方式。