不要讓城市吉祥物被遺忘 嘉市議員要求「沈睡大白熊」分擔市政宣導

嘉義市議員郭定緯上午質詢，嘉市吉祥物眾多，活動少見，連市民也不太認識，不是砸錢做短命拋棄式吉祥物，熱門打卡點「沈睡的大白熊」化身「打詐大白熊」是好範例，建議市府多讓大白熊分擔市政宣導。觀新處長張婉芬說，管樂小雞、大白熊吉祥物是選項，會透過「貼近、親民」與「日常」產生話題，加強地方觀光行銷。

郭定緯製作5種吉祥物「潔比兔」、「桃麻吉」、「酷蛙」、「管樂小雞」、「樂桃娃娃」，快問快答影片問張婉芬，張無法全數答對，郭說：「只拿60分。」連觀新處長都無法將全部吉祥物辨別出來，更何況民眾。 郭定緯說，太多吉祥物誕生就宣告失敗，因為為活動創造，沒有行銷策略、沒展現特色舞台，讓吉祥物躺在倉庫被遺忘。

嘉市警局打詐「大白熊」吉祥物紅到日本，是熱門打卡點「沈睡大白熊」化身，除公開活動、跟明星同框，還有互動式遊戲，市民反應熱烈搶拍照，大白熊行銷成功，市府為何不延續利用？難道是大白熊想偷懶？只替警局宣導？吉祥物要創造讓大家都有好感、有共鳴形象，大白熊是成功角色，就像日本熊本縣「熊本熊」、台北「熊讚」，都是成功例子。