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嘉縣民雄開徵工地稅遭斥轉嫁鄉親 公所：為地方謀福利

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣民雄鄉公所將制定建築工地臨時稅自治條例，引起關注，民眾投訴憂提案通過，稅金轉嫁到百姓身上。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣民雄鄉公所將制定建築工地臨時稅自治條例，引起關注，民眾投訴憂提案通過，稅金轉嫁到百姓身上。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣民雄鄉公所將按「地方稅法通則」，制定建築工地臨時稅自治條例，簡稱「工地稅」引起關注，民眾投訴憂提案通過，轉嫁到百姓身上，恐影響廠商投資意願，妨害民雄發展；鄉長林于玲說，鄉內建案爆增造成道路修復負擔過大，且徵收比例不大，盼民代為地方謀福利，而非為集團建商講話。

林于玲表示，建築工地稅徵收稅款指定用於道路維護、排水系統及路燈修護等工程，其道路維護包含路面修復、反射鏡、指示標誌及排水溝蓋板等設置維護道路交通安全工程及設施購置。

民眾投訴指出，公所在代表會上想強行通過開徵工地稅，不管是自建或建商，稅金最後都是轉嫁到百姓身上，民雄房價恐再高漲，憂提案通過會影響廠商投資意願，妨害民雄工業區發展，批開徵此稅，恐淪鄉長的小金庫。

林于玲說，開立專款帳戶，其收支執行依預算法相關規定，納入年度預算辦理，專款帳戶結束時，如有賸餘，應解繳鄉庫，並且受預算法規的限制，會確實依法行政，不會有違法情事發生。

民雄鄉公所指出，使用執照總樓地板面積在500平方公尺（151.25坪）含以上的新建築案件，依使用執照面積（建坪）計算區分如下：1、一般建築，每坪課徵660元。2、一般工廠，每坪課徵330元。3、工業區內工廠，每坪課徵165元。

民雄鄉公所強調，建坪在150坪以下，則免課徵工地稅，舉例一建案興建二棟透天厝，每棟建坪以70坪來計算，那麼總建築面積小於151坪，所以免課徵工地稅，另農舍是不在課稅內的。

公所也舉例，若一建案興建3棟以上透天厝，每棟建坪以70坪計，那該建案的建築面積就會超過151坪，所以每一棟建築物就必需要課徵70坪乘660元共4萬6200元的工地稅，詳細內容請見民雄鄉建築工地臨時稅自治條例（草案）。

建築 透天厝 林于玲 排水溝

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