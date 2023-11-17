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嘉縣民雄雙福基督教醫院動土

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
戴德森醫療財團法人斥資20億於嘉縣民雄鄉新建雙福基督教醫院，昨天動土，院長姚維仁介紹外觀設計如聖經諾亞方舟意象。記者呂慧瑜／攝影
戴德森醫療財團法人斥資20億於嘉縣民雄鄉新建雙福基督教醫院，昨天動土，院長姚維仁介紹外觀設計如聖經諾亞方舟意象。記者呂慧瑜／攝影

民雄鄉為嘉義縣人口最多鄉鎮，65歲老人佔18%，民雄鄉「雙福基督教醫院」歷經5年籌備昨天動土，預計斥資20億規畫醫療與社福長照大樓，可減少鄰近鄉鎮及年長者免去舟車勞頓之苦，醫院外觀設計聖經諾亞方舟意象，地方鄉親引頸期盼，預計2025年底完工。

雙福基督教醫院將興建地下1樓、地上4樓，建築面積達2千多坪的醫療大樓，外觀設計聖經諾亞方舟意象，規畫門診診療室14間、一般急性病床45床、血液透析床25床、3間手術房、手術恢復床3床、負壓隔離病床1床，並設置高階內視鏡檢察區、寬敞的復健醫療場所，整合物理、職治及語言等多功能設施與醫療設備。

「這裡是地方的方舟！」嘉基院長姚維仁表示，醫院在地深耕65年，是重度級責任急救醫院，新建雙福基督教醫院將為地方帶來庇護跟拯救，主要照顧慢性及較穩定的患者，需進一步治療再轉至嘉基，無形中推行分級醫療及分級轉診制度，讓患者獲全程治療。

縣長翁章梁表示，雙福基督教醫院預計2025年完工，未來將和嘉基本部構成醫療系統，醫院是地方重要的基礎設施，民雄北勢子也規畫575床來擴大山區醫療、太保市寶島醫院12月也將完成，東石也正籌設醫院，盼透過醫院的完備，讓老年人口比率最高的嘉縣，就醫更方便。

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