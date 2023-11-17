舊監開館跳票 黃敏惠：對嘉市很不公

國定古蹟嘉義舊監開館跳票，昨天議員質詢指，蔡英文總統8月視察舊監宿舍創生成果，未通知市長黃敏惠到場，不尊重嘉市，且黃敏惠前後3次提案向中央爭取總圖18.41億工程經費都被打回票，連前瞻補助也是最後一名。黃哽咽說，一路走來，中央對嘉市很不公平，希望中央早日兌現對地方承諾。

議員鄭光宏表示，總圖興建2018年時任行政院長賴清德訪視嘉義，當時市長涂醒哲提10餘項計畫總經費63餘億元，賴答應加碼經費不止300億，結果當年底黃敏惠就任市長不到1個月，就收到總圖未獲同意補助，請另闢財源或自籌公文，市府4年自籌5千餘萬元，完成可行性評估、先期規畫及都計變更，3次提案爭取18.41億工程經費，都被中央打回票。

黃敏惠說，總圖是嘉市「文化新絲路」重要節點，也是教育重要一環，市府完成都計變更，「我們少抱怨，只是感到不捨，眼淚快掉下，一路走來，中央對嘉市真的很不公平，該努力爭取，我們一定不放棄，希望中央早日兌現對地方承諾，市府會持續積極爭取，也希望市民一起努力。」

鄭光宏指出，舊監與日本網走監獄是世界僅存唯二賓夕法尼亞式樣監獄，網走監獄40年前轉型博物館，創造豐光收入與經濟效益，反觀2005年公告國定古蹟舊監，馬政府斥資2.3億完成主建築修復，二期工程因法務部、文化部經費拮据停擺，致使原訂2014年轉型獄政博物館開館跳票，近10年進度「牛步化」。

鄭光宏表示，蔡英文訪視舊監宿舍群承諾：「政府會當大家靠山」，市長向總統爭取全額負擔舊監及宿舍群修復費，過4個月仍未回覆。舊監宿舍群產權屬中央，應由中央負擔修復活化經費，市長推動「以修代租」計畫，協助中央解決問題，卻要承擔配合款，且今年配合款比率從30%提高到40%，相當不合理。