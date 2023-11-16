雲林巾彩節18日精彩登場 鳳梨、咖啡科技毛巾新品亮相

雲林耕地巾彩藝術節今年移師虎尾市中心的台糖同心公園，把糖都和巾都合一，推動雲林科技毛巾，毛巾協會說，今年毛巾主打科技，走環保減碳路線，最新產品有鳳梨纖維，利用廢棄的鳳梨葉紡製成紗，作為毛巾原料，此外也生產牛奶紗、膠原蛋白紗等科技毛巾，讓使用者有不同的觸感，歡迎來巾采節「玩毛巾」探索不凡的毛巾世界。

巾彩節今天開幕記者會，由行政院雲嘉南服務中心執行長許根尉、立委蘇治芬、經濟部、外交部主管、雲林紡織產業研究所主任林兼民、虎尾科大校長張信良、雲林毛巾產業科技發展協會理事長巫金周、虎尾魅力商圈榮譽理事長程素鳳等共同主持揭幕，一起揭開由知名插畫家創作的「好想兔」及「怪奇事物所」兩幅巨型漫畫毛巾，更發表咖啡紗毛巾、鳳梨毛巾等多款獨創新品，為巾彩節拉開序幕，展現毛巾產業的蓬勃創新。

毛巾協會理事長巫金周說，今年毛巾主打科技與環保，其中利用很難去化的鳳梨葉紡成纖維，作為「鳳梨毛巾」原料，是毛巾推向環保減碳的新里程碑；他強調，鳳梨纖維產出不易，成本相對提高，但業界響應環保仍不遺餘力，尤其近兩年疫情帶來高成本，但業界仍「加質不加價」，目前毛巾價格仍只微幅調漲，就為守住台灣毛巾優質品牌，回饋國人。

巫金周說，除了環保「鳳梨毛巾」，今年最夯的是結合多種不同技術紡製的科技毛巾，包括牛奶紗、咖啡紗、膠原蛋白纱，以微量原素帶給毛巾不凡的觸感，讓擦拭身體也有「健康感」，此外也有抗菌的特波麗、石墨烯毛巾，獨領風騷深受喜愛。

蘇治芬指出，耕地巾彩藝術節將於本月18、19日在虎尾同心公園盛大登場，虎尾鎮是國內毛巾故鄉，有台灣巾都之稱，也是唯二產糖的糖都，今年巾采節移師到台糖同心公園「二都合一」，產業大集結，成為台灣毛巾產業的新焦點，上百家毛巾業者推出獨創亮點的毛巾產品，相當有看頭。