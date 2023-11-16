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雲林獨有活動！千人一起下花生田比障礙賽 名額秒殺主辦方再加碼

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林花生季11月25、12月2日、12月9日連續三個周末在元長、虎尾及北港登場；其中北港鎮農會結合當地宮廟文化舉辦擲筊活動，擲出聖筊者可獲花生千棒棒零嘴。記者陳苡葳／攝影
雲林花生季11月25、12月2日、12月9日連續三個周末在元長、虎尾及北港登場；其中北港鎮農會結合當地宮廟文化舉辦擲筊活動，擲出聖筊者可獲花生千棒棒零嘴。記者陳苡葳／攝影

全台7成5的花生來自雲林縣，縣府農業處今天結合元長、虎尾及北港三家農會舉辦花生季，11月25、12月2日、12月9日連續三個周末在3鄉鎮登場，包括有午茶氛圍的鳥嶼花鄉超級花生宴、花生田障礙賽和擲筊送好禮的系列好吃又好玩的活動，縣長張麗善廣邀遊客參與，「作伙呷土豆，呷尬老老老！」

張麗善今偕同虎尾、元長及北港3鄉鎮農會總幹事蔡武吉、李佩怡、林翠香宣傳花生季活動；她指出，雲林縣是國內花生主產地，一、二期作總種植面積超過1萬4000公頃，不過過去多著重在一級生產，她希望輔導農會、業者等升級至二級加工、三級行銷，因此聯合重要產地透過異業聯盟，開發花生相關新品。

張麗善化身「阿善師」利用虎尾農會花生現炒宮保雞丁，為花生產品亮相打頭陣，主產黑金剛花生的元長與在地店家合作，研發黑金剛拿鐵、花生炸雞、柴燒窯烤花生麵包與花生泡芙，北港鎮農會則延伸在地糕餅文化，以乳酪為基底開發好事花生乳酪蛋糕。

第一周11月25、26日在元長鄉農會舉辦，除午茶饗宴，還有土豆鳥生態觀察與拔花生體驗活動；第二周12月2日由虎尾鎮農會舉辦下田拔花生、花生田障礙賽等活動，1000個名額已秒殺，主辦方今天預告，活動當天將加碼開放100個名額，額滿為止。

北港鎮農會12月3日則在北港糖廠舉辦「花現幸福，生生不息」活動，除展示在地特色藝閣車，也打造一座好事花生祈福牆，參加擲筊擲出聖筊者，還可獲花生千棒棒零嘴，徜徉在好運之中；12月9日壓軸場為虎尾農會百周年慶生宴，將有牛車載著農會金字招牌「虎霸王」、「虎霸母」連袂踩街大遊行；相關活動資訊可在「雲林花生季」粉絲專頁查詢。

先前二期作花生曾傳出有一批受10月初小犬颱風傷及根部，以致本月初收成時出現結莢不順、豆莢數量減少而失收，原本都在11月初舉辦的花生季也因此延宕；縣府表示，最早種植的二期作花生確有部分影響，不過多數仍是在雨季後才種下，11月底至12月初才進入主要採收期，後種品質是否也有影響有待觀察，此次上市的花生都是經過精挑細選，品質有保證。

雲林花生季11月25、12月2日、12月9日連續三個周末在元長、虎尾及北港登場；最後一周壓軸場虎尾農會百周年慶生宴，將有牛車載著農會金字招牌「虎霸王」、「虎霸母」連袂踩街大遊行。記者陳苡葳／攝影
雲林花生季11月25、12月2日、12月9日連續三個周末在元長、虎尾及北港登場；最後一周壓軸場虎尾農會百周年慶生宴，將有牛車載著農會金字招牌「虎霸王」、「虎霸母」連袂踩街大遊行。記者陳苡葳／攝影
雲林花生季11月25、12月2日、12月9日連續三個周末在元長、虎尾及北港登場；元長鄉農會主打午茶饗宴，還結合土豆鳥推出生態觀察、拔花生體驗等活動。記者陳苡葳／攝影
雲林花生季11月25、12月2日、12月9日連續三個周末在元長、虎尾及北港登場；元長鄉農會主打午茶饗宴，還結合土豆鳥推出生態觀察、拔花生體驗等活動。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（中）化身「阿善師」利用虎尾鎮農會的虎霸王花生現炒宮保雞丁，為今天亮相的花生新品打頭陣。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（中）化身「阿善師」利用虎尾鎮農會的虎霸王花生現炒宮保雞丁，為今天亮相的花生新品打頭陣。記者陳苡葳／攝影

農會 北港 張麗善

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