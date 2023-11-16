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嘉市民捐贈的「黃賓紀念圖書館」華麗大變身 城市圖書館群特展登場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市民捐贈的「黃賓紀念圖書館」華麗大變身，城市圖書館群特展登場。圖／嘉市府提供
嘉市民捐贈的「黃賓紀念圖書館」華麗大變身，城市圖書館群特展登場。圖／嘉市府提供

嘉義市政府文化局主辦、台灣創意經濟促進會（ACE）執行的「來嘉出走－嘉義市城市圖書館群」特展，下午在示範改造的「黃賓紀念圖書館」開展，以「來嘉出走」為主題，串連設立3個館所加上4個預計新設立的館，組成7大空間城市圖書館群。

市長黃敏惠、文化局長盧怡君、生活圖書閱讀生態系計畫主持人、東吳大學社會系副教授劉維公，以及獨立書店店主、在地領路人出席開幕，邀請全國民眾「來嘉出走」，透過閱讀書、人、城市，都能有出走般的閒適自在，愛上散步閱讀的嘉義市。

黃敏惠說，特展選在西區延平街上「黃賓紀念圖書館」，此處有別於公部門創建公共圖書館，這座4層樓建是85年由市民捐贈，經年累月成為與社區居民關係緊密生活空間。

本次不僅以此為展覽場地，透過策展對館內局部進行示範改造，並呈現未來規畫展示，期待以嶄新面貌迎接所有人的黃賓圖書館能夠成為民眾認識嘉市的起點，陪伴讀者閱讀城市、感受城市風土人文與溫度。

市府透過七大空間城市圖書館群及六大串連策略，打造「嘉市生活圖書閱讀生態系」願景計畫，讓圖書館除了安靜、自修、借閱空間，更可透過跨領域和共創合作，成為符合未來科技應用閱讀環境。

劉維公說，新圖書館觀點加入，讓黃賓圖書館不再只是閱讀空間，特展在三層樓空間，呈現五大閱讀生態主題。值得一提的是，二樓「黃賓大變身－黃賓圖書館空間未來規畫」展區，展示黃賓圖書館預計改建後立體模型，呈現改建前後對比示意圖。黃賓圖書館歷初步改造，讓民眾感受「新黃賓」獨特風貌！

特展中，民眾可預先看見黃賓圖書館未來如何從裡到外翻修，以讀者閱讀樂趣為軸線規畫原理，重新安排各樓層定位，導入植栽設計與色彩策略改變使用者體驗，將原先「青銀客群」轉變為「全齡通用的友善空間」。

盧怡君說，現今設立館所：世賢圖書館、文化局圖書館、黃賓圖書館；預計新設立館所為：家樂福北門店址興建符合未來時代趨勢圖書館總館園區、將嘉義舊菸葉廠活化運用成為城市中珍貴的生態圖書館、將家庭教育中心升級轉型為新型態的親子遊戲共學基地、將東門派出所古蹟建物蛻變為文化愛好者朝聖的文化基地。

為期2周展覽，還有「讀嘉主意－人×故事×城市」、「跨嘉！來嘉出走慢讀之旅」、「整個城市都是我的圖書館」、「打卡送藏書票活動」，及兩場周末走讀，特展到29日止，上午9點到下午5點（周一公休），黃賓圖書館：西區延平街328號，臉書搜尋「嘉義市圖書館」。

嘉市民捐贈的「黃賓紀念圖書館」華麗大變身，城市圖書館群特展登場。圖／嘉市府提供
嘉市民捐贈的「黃賓紀念圖書館」華麗大變身，城市圖書館群特展登場。圖／嘉市府提供
嘉市民捐贈的「黃賓紀念圖書館」華麗大變身，城市圖書館群特展登場。圖／嘉市府提供
嘉市民捐贈的「黃賓紀念圖書館」華麗大變身，城市圖書館群特展登場。圖／嘉市府提供
嘉市民捐贈的「黃賓紀念圖書館」華麗大變身，城市圖書館群特展登場。圖／嘉市府提供
嘉市民捐贈的「黃賓紀念圖書館」華麗大變身，城市圖書館群特展登場。圖／嘉市府提供

圖書館 嘉義 文化局

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