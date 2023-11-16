嘉市醫療到府 推全國首創「出院宅極便」服務

嘉義市府今舉辦醫療到府服務計畫成果發表會，共有54家醫院、西中牙醫診所、藥局、職能治療所、物理治療所及居家護理所等團隊投入計畫執行，全國首創「出院宅極便」服務，借鏡日本長崎連攜協力模式，以及24小時7-11在宅福終，透過「醫療到府計畫服務」串連，編織成完整社區醫療網。

「感謝有您，為愛+1醫療到府服務計畫成果發表會」，副市長林瑞彥、醫師公會張文祥理事長、醫師公會全聯會趙善楷常務理事、5家醫院院長及54家醫事機構代表出席，現場播放一幕幕醫療人員陪伴鄉親面對生離死別的畫面，令現場與會者熱淚盈眶。

衛生局長廖育瑋說，全國首創出院宅極便服務，不分年齡層，除長照人口外，照顧沒有長照資源補助短暫失能市民，首創借鏡日本長崎連攜協力模式，住院病患出院前，請基層開業診所（中、西、牙）一同參與社區轉銜守門會議，完成病患情報分享、照護轉移及居家醫療轉介，目前醫院將病患轉診所總計648案。

衛生局表示，有關24小時「在宅福終」部分，由醫院協助轉診所醫師進行社區安寧服務260案（嘉義縣市共478人），在居住地善終比率高達87.38%，幫助末期患者實現圓夢計畫，如回老家與其他人道別、拍攝全家福、去想去的地方走走等共21場。