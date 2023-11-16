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嘉義縣特搜大隊辦公室揭牌 盼爭取投入國際人道救援

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣特搜大隊辦公室今天揭牌，盼爭取加入國際人道救援輪值。記者黃于凡／攝影
嘉義縣特搜大隊辦公室今天揭牌，盼爭取加入國際人道救援輪值。記者黃于凡／攝影

嘉義縣消防局今年正式成立特搜大隊，結合警、義消、醫護，土木技師等人員培訓，準備明年消防署NAP中型認證，盼正式投入國際人道救援輪值，成為台灣國際搜救隊一員。縣長翁章梁今參加揭牌典禮，並頒發獎金肯定消防弟兄今年石水山山域搜救工作表現。

嘉義縣消防局2005年成立嘉義縣首支搜救隊，採臨時任務編組，遇有重大事故即召集人員參與救災，陸續參與阿里山鄉達邦村曾文溪上游搜救、高雄縣三民鄉曾文水庫越域引水隧道工程氣爆、莫拉克風災土石流受困搜救、高雄氣爆搶救、台南大地震等搜救工作。

蔡建安說，過去搜救隊採臨時任務編組，執行任務有一定難度，今年成立特搜大隊主責特殊災害救援，雖當時也會協助救災，但會特別加強專業訓練，一旦發生災情就能迅速動員。目前特搜大隊暫時設在消防局舊有倉庫，有充足空間存放裝備，未來應變中心蓋好將移入。

翁章梁說，感謝消防弟兄們的同心協力，守護縣民生命財產安全，特搜大隊集合各領域人才，著重管理、搜索、救援、後勤、醫療等訓練，未來特搜隊要持續精進，建立國際標準化作業模式及共通語言，正式投入國際人道救援，發揮救災不分國界的人道關懷精神。

嘉義縣特搜大隊辦公室今天揭牌，特搜人員演練高樓救援。記者黃于凡／攝影
嘉義縣特搜大隊辦公室今天揭牌，特搜人員演練高樓救援。記者黃于凡／攝影
嘉義縣特搜大隊辦公室今天揭牌，縣長翁章梁勉勵消防弟兄表現。記者黃于凡／攝影
嘉義縣特搜大隊辦公室今天揭牌，縣長翁章梁勉勵消防弟兄表現。記者黃于凡／攝影
嘉義縣特搜大隊辦公室今天揭牌，縣長翁章梁（中）頒發獎金肯定消防弟兄石水山搜救表現。記者黃于凡／攝影
嘉義縣特搜大隊辦公室今天揭牌，縣長翁章梁（中）頒發獎金肯定消防弟兄石水山搜救表現。記者黃于凡／攝影
嘉義縣特搜大隊辦公室今天揭牌，盼爭取加入國際人道救援輪值。記者黃于凡／攝影
嘉義縣特搜大隊辦公室今天揭牌，盼爭取加入國際人道救援輪值。記者黃于凡／攝影
嘉義縣特搜大隊辦公室今天揭牌，縣長翁章梁（右）到場觀摩消防救難裝備。記者黃于凡／攝影
嘉義縣特搜大隊辦公室今天揭牌，縣長翁章梁（右）到場觀摩消防救難裝備。記者黃于凡／攝影
嘉義縣特搜大隊辦公室今天揭牌，盼爭取加入國際人道救援輪值。記者黃于凡／攝影
嘉義縣特搜大隊辦公室今天揭牌，盼爭取加入國際人道救援輪值。記者黃于凡／攝影

嘉義 氣爆

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