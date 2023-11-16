百公尺內連遇9個人孔蓋…台南馬路不平 民怨：騎車害傷口振動裂開

台南市雨水、汙水下水道孔蓋合計有2萬5695個，其中有3551個坐落在8米以上的都市計畫道路路口，且多集中於舊市區、永康及新營等人口密度較高的區域，議員指孔蓋未達防滑係數害機車騎士摔車的案件時有所聞，但下水道孔蓋更新進度跟不到法規設定標準，截至今年8月底僅有25％的孔蓋改善完成，市府應該加速辦理孔蓋防滑塗布調整及汰換作業，確保用路人的安全。

蔡筱薇當場播放騎機車直擊影片指出，東門路、生產路坑坑洞，也因人孔蓋因素導致路面高低不平，東區裕忠路有短短不到100公尺就出現9個人孔蓋情況，有市民陳情剛開完刀，騎機車行經這些路段因路面凹凸不平，因一直振動造成手術傷口更加不舒服。

工務局表示，全面檢視平人孔蓋平整度夠不夠，是否符合相關規定，目前除了積極推動人孔蓋下地與防滑係數的提升外，也強化人孔蓋周圍回填的平整，均已要求回填控制性低強度混凝土，希望透過各種方式的改善提升，加強人孔蓋與路面的密合，提升道路的品質與舒適度；另外對於管線單位使用率低的人孔蓋，會設法要求下地，以避免影響用路人。

蔡筱薇指出，市府於2020年開始進行人孔蓋防滑係數調整政策，並於去年修正「台南市道路挖掘施工維護管理辦法」規定管線機構應於一年內提出抗滑能力改善計畫，但目前人孔蓋更新進度跟不到法規設定標準，更新過慢，道路陷阱不斷，市府應該加速辦理孔蓋調整及汰換作業，確保用路人的安全。