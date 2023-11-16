送暖不斷！仁德農會認養愛心竹筒 18年捐逾266萬

台南仁德區農會18年來不斷支持北台南家扶中心愛心竹筒捐款，今在農會舉行「愛心竹筒回娘家」，將今年度農會認養的23支竹筒剖開，再結合愛心捐款與今天農會義賣所得，共32萬7284元，將作為家扶學生學雜費、寒冬送暖與才藝獎助學金使用，18年來愛心捐款超過266萬。

北台南家扶中心從2003年開始愛心竹筒認養行動，仁德區農會從2006年開始響應愛心行動，讓農會成員們認養竹筒，每天可以投零錢。每年11月左右，都會舉「愛心竹筒回娘家」行動，並結合農會聯合成果展及義賣。

今由農會理事長陳木發及總幹事曾佳哲與北台南家扶主任莊淑惠等人，一同拿著小斧頭，剖開23支愛心竹筒。「喀」一聲，竹筒應聲分兩半，零錢如同流水「嘩啦啦」溢出，隨後工作人員們清點零錢，共計7萬7784元。這次捐款及義賣活動所得與竹筒加總，共32萬7284元。

曾佳哲表示「助貧不應僅僅是一個人做」，應該是要集合所有同事一起做，才能發揮聚沙成塔的效益。家扶中心主任莊淑惠不斷誇讚仁德區農會，可以18年來不間斷響應愛心竹筒認養，並且越做越大，到目前為止已經累積超過266萬元。