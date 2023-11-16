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1公里走2小時！西港大橋到海寮段尖峰時間塞爆 民眾乾脆請假怨太扯

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台19線西港大橋到安定海寮段今天上午因道路工程塞爆，民眾在車陣中塞到硬生生遲到。照／民眾提供
台19線西港大橋到安定海寮段今天上午因道路工程塞爆，民眾在車陣中塞到硬生生遲到。照／民眾提供

台19線西港大橋是溪北民眾前往南科、新吉工業區等地的要道，尤其是安定海寮到國道8號間路段，上下班期間塞車情形嚴重，近日安定海寮段進行路面鋪設工程，廠商夜間開始施工，卻未能在今天上午6點吿段落，雙向車流擠在一個車道，交通完全癱瘓，不少民眾塞在車陣中，最後遲到只好向公司請假，上網罵翻，公路總局新化工務段表示，已經要求廠商檢討改善，工期將在18日結束，請用路人注意，民眾則敲碗希望盡快蓋新橋，紓解車流。

今天上午7點正值尖峰時間，用路人行駛到西港大橋往南前往安定海寮路段時，突然發現只能龜速前進，最後甚至「卡住」動彈不得，有人原本打算半小時到公司，沒想到短短1公里路段塞了快2個小時，馬路成停車場，民眾塞到崩潰，趁著空檔還能拍照上網po文，痛罵實在太離譜。

民眾直呼上班時間還在做工程，實在太離譜，「塞到懷疑人生」，有人說每到選舉必挖路，真的受不了，也有人乾脆放棄上班，直接向公司請假，上班族説這是「西港大橋日常」，習慣就好，也有人質疑為何不用夜間施作，根本擾民。

公路總局新化工務段表示，該路段本就是交通瓶頸，因此在施作路面鋪設改善工程時，就要求包商要利用車流少的夜間進行，施工期間早上6點要停工復歸，不要占用路面影響交通，但昨晚包商因機械問題缺料，延誤2、3小時，才造成塞車狀況，對用路人深感抱歉，工期將到18日，已請包商改善，明、後天不能發生同樣情形。

改善交通問題，南市府計畫在麻善大橋和西港大橋間增加一座橋，連接烏橋中路到南科，西港大橋和台61線曾文溪橋間再增一座橋，目前正進行可行性規畫中，若順利完成可有效分流車潮，民眾希望能加快速度，不想繼續在車陣中浪費生命。

短短1公里路段塞了1個多小時，民眾塞在車陣中上網po文「已請假」。記者莊曜聰／翻攝
短短1公里路段塞了1個多小時，民眾塞在車陣中上網po文「已請假」。記者莊曜聰／翻攝
道路工程未能在上午6點前復歸，占用車道，造成嚴重塞車，公路總局新化工務段已要求包商改善。照／民眾提供
道路工程未能在上午6點前復歸，占用車道，造成嚴重塞車，公路總局新化工務段已要求包商改善。照／民眾提供

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