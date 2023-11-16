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全國第二高 台東「薑達人」種出的有機生薑「有洋蔥的味道」
台東生薑種植面積高居全國第2位，農糧署東區分署為推廣友善環境生薑產業，與第5屆百大青農、「薑達人」李奇軍共同栽種有機薑，完全不用化肥、農藥、添加物，促進淨零碳排，用愛護家人的心來照顧消費者。李奇軍堅持友善環境的耕作方式，令人感動，還有人戲稱，「吃薑吃到有洋蔥的味道」。
農糧署東區分署今天舉辧「友善好薑好味道 暖心又暖胃」參訪活動，前往李奇軍經營的清亮生態農場，藉由DIY體驗、料理品嚐及有機友善農產品展示等，讓消費者更深入瞭解在地生薑產業，同時行銷有機友善優質農產品。
東區分署說明，李奇軍子承父業，與父親李清亮共同經營清亮生態農場。父子2代為照顧家人的健康，堅持以友善環境的方式耕作，部分種植面積並已轉型為有機，將愛護家人的心，進一步推廣到愛護環境及消費者。
除了轉型友善環境及有機的耕作方式，為增加農產品的多樣性及價值，李奇軍於109年也取得農產品初級加工場登記證，進行薑的乾燥及粉碎作業，生產安全衛生又多樣化的農產加工品，並保障消費者食用的安全。
李奇軍說，栽種有機薑產量不比投藥來的多，但只要做好農地環境管理，生長出來的薑，一樣碩大好看，重點是完全不使用化學農藥、肥料、生長調節劑及化學添加物，也能兼顧土地環境不受汙染破壞。
在農糧署的輔導下東部地區有機及友善耕作面積達7023公頃，占全國有機及友善耕作面積近3成，友善農業環境在淨零碳排的議題中扮演非常重要的角色，消費者在秋冬之際，除可以購買季節當令的友善好薑相關加工品，同時還可以選購當作伴手禮，送給親朋好友，以行動支持友善農友。
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