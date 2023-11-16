紐西蘭羅托魯市議員拜會黃偉哲 推廣毛利族文化觀光

紐西蘭羅托魯市議員麥斯威爾今天拜會台南市長黃偉哲，推廣羅托魯市觀光，且討論毛利族文化表演團體及紐西蘭高中籃球隊友誼賽在台南的可能性。

台南市政府發布新聞稿指出，紐西蘭羅托魯市（Rotorua）議員麥斯威爾（Councillor TrevorMaxwell）今天拜會黃偉哲，黃偉哲則送上台南400年紀念酒、蘭花領帶、芒果乾，表達歡迎之意。

黃偉哲表示，台南是台灣第1個城市，明年將舉辦「台南400」系列活動，他期待麥斯威爾帶領更多羅托魯市民、紐西蘭朋友參與台南重要時刻。

副市長趙卿惠說，羅托魯市是毛利族重要代表城市，紐西蘭毛利發展部政策夥伴關係處長Tamati Olsen今年9月才與台灣原住民委員會主委夷將．拔路兒（Icyang Parod）見面，台灣2024年也將主辦「第三屆世界原住民族旅遊高峰會」。

趙卿惠表示，毛利族與台灣原住民有深厚淵源，她希望未來在文化、觀光與體育等深入交流合作。

麥斯威爾表示，他代表選區是紐西蘭最大特色的毛利族，也知道毛利族遠古時代從台灣穿越太平洋到紐西蘭，在台灣就像「家」一樣感覺。

麥斯威爾說，他首次到訪台南，主要是推廣羅托魯市觀光，且討論毛利文化表演團體及紐西蘭高中籃球隊友誼賽在台南的可能性，也希望有機會參與台南2024年系列活動，開啟兩市實質交流。

羅托魯市位於紐西蘭北島中部、羅托魯湖南岸，人口半數是毛利人，擁有地熱噴泉景觀及獨特毛利文化歌舞表演；麥斯威爾2002年至2013年曾擔任羅托魯市副市長，2022年任職市議員滿48年，打破紐西蘭全國紀錄，是服務最長久民選市議員，致力於保護及宣揚毛利族文化。