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台南安平2期國宅都更簽約 最快明年中動工

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市安平2期國宅都市更新案拖延多年，前晚終於簽約，將辦理拆除重建。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平2期國宅都市更新案拖延多年，前晚終於簽約，將辦理拆除重建。記者鄭惠仁／攝影

台南市安平2期國宅9年前被鑑定為海砂屋都市更新案拖延多年，社區前晚與華友聯開發公司簽約，將辦理拆除重建，都發局表示，此案為南市迄今最大的自辦都更整合案，將加速審議作業，最快明年中可以動工。有居民認為每月1萬元租屋補助太少，應增加金額；市府回應，持續爭取中。

都發局長徐中強指出，安平2期自辦都市更新案是市府團隊非常重視的海砂屋更新重建案件，待後續修正事業、權變計畫報府後，將全力配合加快行政流程，希望明年初完成審議，接續搬遷、拆除。

市議員盧崑福、李啟維都表示，拖了這麼多年，欣見住戶與業者達成共識，決定拆除海砂屋重建，但也期待這一都更案能用心規畫，早日動工興建，讓居民有美麗、安全的房子可住。

市府規畫施工期間補助住戶每月租屋金1萬元，但住戶認為，萬物齊漲，房租也漲，希望補助增多。都發局副局長顏永坤說，會持續增取增加補助費。

位於安平路與民權路間安平2期國宅，由前台灣省政府住宅及都市發展局在1995年規畫興建共226戶國宅社區，但入住後沒幾年陸續出現泥塊剝落、漏水，2014年鑑定為海砂屋，市府協助社區向國土管理署爭取3.75億元道義補助，住戶也自組都更會，經多年努力與溝通，社區今年7月間和華友聯簽訂合作備忘錄。

海砂屋 都更 國宅 都市更新

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