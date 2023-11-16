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嘉縣竹崎椪柑量減價揚 不辦評鑑
進入柑橘季節，嘉義縣竹崎鄉椪柑種植面積約557公頃、年產量達1萬3000公噸，是全縣第2大椪柑產區，但年初開花期乾旱，導致產量減近5成，果農反映量少難繳交評鑑。竹崎地區農會指出，量減但品質提升，產地每台斤價格平均比往年增10元，決定取消柑橘評鑑，改25日在竹崎親水公園辦「椪到你柑柑好」展售會。
縣府農業處表示，目前全縣柑橘回報產量約減少2至3成，也有晚熟情形，導至正逢產期大出的量減少，現在果農與產銷班採收1次後，隔幾天才能採收，減產確切數量仍待觀察。
農糧署南區分署副分署長姚志旺昨也到竹崎鄉塘興村，關心竹崎果樹第55班果農椪柑採收期情況，他說，今年椪柑果實稍小，天氣轉涼後果實應會較紅潤漂亮。第55班長林明讓說，年初沒雨，果樹無水可灌溉，造成早花開不了，可以長成大顆椪柑果實大減，隨著10至12月產季來臨，加上成長減緩，價格就上漲。
竹崎地區農會總幹事林孟怡說，椪柑產期約慢25天，減產約4至5成，不過品質特優「27A」椪柑產地價格，1台斤超過40元，優等「25A」椪柑產地價在每台斤30至35元，價格非常好，都較往年增加；去年柑橘27A約30至34元、25A約23至25元。
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