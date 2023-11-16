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嘉市資源回收 規畫徵人、每周清運4天
嘉義市今年截至8月資源回收率僅49.83%，近年首度跌破5成，有議員昨天質詢說，疫情趨緩後資源回收率不升反降，建議在連鎖超市賣場導入智慧回收機；環保局表示，會媒合增加賣場設回收機，另規畫明年增加清潔隊臨時人員、購置資源垃圾車，明年起每周資收清運日，逐步增加到4天。
環保局指出，近年全市資源回收率維持在50%上下，去年54.91%、回收數量共計7萬7039.56公噸，目前列管從事資源回收個體戶共245人，由於資源垃圾逐年增加、資收個體戶老化，清潔隊處理量能有限。
議員鄭光宏質詢表示，市府要鼓勵民眾隨手做環保，要給予有感誘因，市面上有超商、大賣場等設「高效智慧回收機」，回收還能獲現金抵用券，不過嘉市僅有1間超商有配置，建議多加推廣。
環保局長李佳禾答詢說，認同智慧回收機功效，將媒合增加人潮多的超商、賣場導入。
環保局表示，嘉市現38條垃圾清運路線，共368名清潔人員，資源垃圾清運有19組人力，分為每周一和四、或二和五，為提高資源回收效能，編預算增30名臨時人員、購置3輛資源垃圾車，待議會審查通過，擬逐步增到每周4天清運。議員、市民幾乎表示贊同，喊目前資收只清運2天不夠。
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