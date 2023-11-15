南市打擊登革熱累積處分逾2千件 疫情下降關頭不寬貸

台南市今天新增本土登革熱112例，累積2萬307例，雖疫情呈持續下降趨勢，市長黃偉哲今提醒，面對第2型登革病毒的威脅，南市府沒有鬆懈的本錢，要求各單位仍須持續貫徹公權力，嚴格執行積水容器稽查。經統計，衛生局、環保局處分件數已超過2千件。

黃偉哲表示，包含社區中空屋、空地、天溝、屋後溝、防火間隔等，及許多高風險場域如校園、市場、建築工地，務必加強巡檢，避免積水孳生病媒蚊形成防疫破口。他指出，特別是近期病例數持續上升的暖區，民眾接收登革熱防疫訊息相較於熱區的民眾較為缺乏，要求區公所、衛生所及里鄰長加強社區衛教宣導，多管齊下全力遏止暖區疫情擴散。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞也提醒，近期與機動防疫隊多次前往佳里區和麻豆區巡查環境巡查，發現社區中仍存在許多孳生源，提醒雖然目前氣溫逐漸轉涼，但溫度仍適宜病媒蚊生存，請民眾應提高警覺，落實「巡、倒、清、刷」，清除積水容器，避免孳生病媒蚊幼蟲，危害自己與家人甚至鄰近居民的健康。

南市府表示，自疫情以來持續貫徹公權力，截至本月12日已累計舉發空屋空地202件、環境髒亂637件，都已移送環保局裁罰。

另衛生局針對積水及孳生病媒蚊容器的案件已依傳染病防治法累計裁處885件；環保局則針對環境髒亂、孳生病媒蚊、空地髒亂及資收物違規堆置等情況依廢棄物清理法、空地空屋管理自治條例及環境清潔自治條例已處分1884件。