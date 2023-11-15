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台南智慧城市應用 奪ASOCIO數位政府獎

中央社／ 台南15日電

台南市政府智慧發展中心以「推動城市數據交換，打造台南自主感知」為題，奪得ASOCIO（亞太資訊服務業組織）數位政府獎，昨天在韓國首爾受獎。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南市政府智慧發展中心奪得ASOCIO數位政府獎，昨天在韓國首爾受獎，也獲邀在市政廳進行專題分享，交換彼此推動智慧城市創新應用經驗。

台南市長黃偉哲則在預錄得獎感言影片中，邀請高峰會亞太地區各經濟體及現場國際企業代表參與「台南400」系列活動。

黃偉哲表示，台南市政府勇於創新，獲得多項國內外智慧城市獎項，包含智慧路邊停車、車流影像AI辨識及智慧號控、即時水情一點通、台南共照雲、城市數據交換平台等，提供市民有感智慧服務。

市府研究發展考核委員會主委陳淑姿說，城市數據交換平台猶如城市下水道工程，必須規劃接通複雜數據通道，才能發揮綜合分析價值；平常運作不在人們視線內，但對城市日常格外重要，也是市府推動智慧應用服務重要一環。

台南城市數據交換平台，主要目的是推動跨機關數據匯流與共享，平台可進行府內外機關、跨中央地方部門數據交換，涵蓋空間影音、地理圖資、IoT裝置數據、業務資料、城市事件等，且提供數據探索分析功能。

台南市數據交換平台以台南城市數據中心為推動方向，擴充跨機關流通數據量，導入三維空間圖台技術整合國家底圖，即時接收展示城市事件，逐步整合各項應用強化城市的主感知能力，讓管理者即時、全面掌握城市大小事。

ASOCIO成立於1983年，是亞太地區最大資訊科技服務產業組織，推動軟體資服應用落地與產業數位轉型，攜手各國政府共創數位經濟；ASOCIO辦理享有「資通訊界亞洲盃」美譽的「亞太資通訊科技應用獎」（ASOCIO ICT Award），以表揚各會員代表數位解決方案與應用標竿案例。

黃偉哲 首爾

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