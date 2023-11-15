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日本東北四大祭典 山形市「花笠舞」明年台灣燈會亮相
台南的日本友誼市山形市長佐藤孝弘率領由山形市議長長谷川幸司、山形商工會議所會長矢野秀彌、山形縣日華親善協會長後藤完司等人所組成的經貿訪問團，一行近50人於今天拜會台南市政府，市長黃偉哲表示，該市的傳統舞蹈花笠舞也將在台灣燈會開幕式上登台表演，將一飽眼福。
黃偉哲表示，他與佐藤市長已是老朋友，不僅疫情前曾在台南親自接待過對方外，他在4月赴日宣傳台南仙台包機直航時受到佐藤市長的熱烈歡迎，非常榮幸今日又能在台南相見。黃偉哲市長恭喜佐藤市長今年順利連任，他期待彼此繼續合作，進一步將兩市的交流推廣至教育及產業等層面。
黃偉哲感謝佐藤市長對台南400活動的支持──佐藤市長除了預計出席明年初的台灣燈會外，該市的傳統舞蹈花笠舞也將於燈會開幕式上登台表演，這是雙方友誼的最佳展現，台南市民們將一飽眼福。
佐藤孝弘市長表示，他相當開心時隔4年後能夠再次造訪台南，他所率領的政商界訪團此行除了拜會南市府外，也安排參訪台南的半導體產業及沙崙智慧綠能科學城等以深入了解台南的產業發展。
佐藤市長也將參加大台南國際旅展，向台南市民宣傳山形知名的拉麵及藏王樹冰，期待能繼續擴大山形與台南的交流，深化兩市的友誼。
山形市為日本山形縣廳所在，擁有藏王溫泉等觀光資源，並以日本東北四大祭典之一「花笠祭」聞名。台南市與山形市交流密切，不論官方或民間皆關係友好，兩市除了是友誼市外，台南市進出口商業同業工會與山形商工會議所也是交流30年的姐妹會。
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