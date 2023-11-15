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迎2024建城400年 台南國際美食論壇12/6登場

中央社／ 台南15日電
台南市長黃偉哲。圖／聯合報系資料照片
台南市長黃偉哲。圖／聯合報系資料照片

台南以美食聞名，在即將迎來建城400年之際，市長黃偉哲今天宣布，「2023台南國際美食論壇」將於12月6日登場，深入探索文化、美味兼具的台南，並持續推向國際。

黃偉哲今天宣布「2023台南國際美食論壇」將於12月6日登場，同時頒發獎狀給上榜今年度米其林必比登及入選餐廳業者。

黃偉哲表示，台南擁有歷史文化底蘊，豐富多樣美食小吃深受國內外遊客歡迎，近期台南市更入選國家地理旅遊雜誌（National Geographic Traveler）公布的2024年最酷景點之一，也是台灣唯一入選城市，顯見台南美食文化受到國際肯定。

黃偉哲說，今年是台南市第2年參與「米其林指南」評鑑，除延續上榜的26家必比登推介店家及17家入選餐廳，還有10家必比登推介店家及3家入選餐廳新上榜，共56家美食店家獲國際肯定，市府將把台南飲食文化持續推向國際。

台南市政府發布新聞稿指出，「2023台南國際美食論壇」12月6日將在台江文化中心登場，邀集7名美食專家學者聯手開講，透過「山丘甜味」、「平原甘味」和「沿岸海味」三大主題，交流飲食觀點。

此外，市府觀光旅遊局預定12月中旬舉辦「後壁找米樂」美食導覽活動，以在地視角述說米的故事，帶領遊客品嚐米食製品，體驗美食旅遊新方式。

台南 美食旅遊 黃偉哲

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