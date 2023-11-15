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椪柑減產漲出好價 嘉義竹崎不辦評鑑改採行銷策略
吃椪柑時機到！嘉縣竹崎鄉椪柑種植面積約557公頃，年產量達1萬3000公噸，是全縣第二大椪柑產區，竹崎地區農會今年因年初開花期乾旱缺水嚴重，導致產量減近5成，果農反應辦比賽較棘手，農會取消柑橘評鑑，改採11月25日在竹崎親水公園辦「椪到你柑柑好」農產行銷展售會行銷。
竹崎地區農會總幹事林孟怡說，椪柑產期約慢25天，雖減產4至5成，但今年品質特優27A椪柑價格，一台斤超過40元，優等25A椪柑價在30至35元，價格非常好都較往年增10元，去年柑橘25A在23至25元、27A在30至34元。
農糧署副分署長姚志旺今天也特別到竹崎鄉塘興村，關心果樹第55班果農椪柑採收期情況，姚志旺表示，今年椪柑成長期遇乾旱果實稍小，產期有延後，椪柑在天氣轉涼，果實會較紅潤漂亮，預計這周涼冷氣候下，逢盛產期品質最佳。
竹崎果樹產銷班第55班長林明讓表示，年初乾旱沒雨缺水，果樹無水可灌溉，造成早花開不了，可以長成大顆椪柑果實大減，隨著10至12月產季來臨，加上成長減緩，價格就上漲。
為何今年取消評鑑？林孟怡說，年初開花期乾旱缺水導致產量減近5成，果農反應辦比賽較棘手，經農會與產銷班果農協調，取得共識取消今年柑橘評鑑，一致認為雖減產但品質優，採辦展售行銷為最佳模式。
竹崎地區農會指出，竹崎丘陵地有得天獨厚的地理及氣候優勢，推廣草生栽培、安全用藥及田間管理輔導，讓果農種植技術更加純熟，種植出的椪柑，澎起來很漂亮，且口感細膩、甜酸適中，深受民眾喜愛。
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