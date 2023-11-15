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嘉市資源垃圾回收率下跌 議員建議導入智慧回收機共創三贏

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議員鄭光宏質詢，資源回收率首度跌破50%，建議環保局攜手超商、超市、大賣場，協助導入智慧回收機，提升資源回收率，圖為資源回收車清運情形。記者魯永明／攝影
嘉義市議員鄭光宏質詢，資源回收率首度跌破50%，建議環保局攜手超商、超市、大賣場，協助導入智慧回收機，提升資源回收率，圖為資源回收車清運情形。記者魯永明／攝影

嘉義市議員鄭光宏上午質詢，今年截至8月資源回收率首度跌破50%，建議環保局攜手市民常去的超商、超市、大賣場，協助導入智慧回收機，提升資源回收率，共創政府、企業及民眾環保三贏。環保局長李佳禾說，回收率下降主因是疫情趨緩、資源回收量大增，清潔隊處理量能有限，將研議媒合增加智慧回收機。

鄭光宏說，數據顯示，疫情3年期間，資源回收率都在55%上下，但今年疫情趨緩後，資源回收率不升反降，截至8月底僅49.83%。依據網路「信用卡申辦偏好大調查」，民眾最喜歡「現金回饋」，就連衛生局要減緩長輩肌少症、鼓勵運動，也透過集點換折價券方式執行。

鄭光宏建議，鼓勵民眾隨手做環保，最重要就是要給予「有感誘因」，目前市面上有許多廠商針對民眾每天日常生活最常去的便利商店、超市、大賣場，設置「高效智慧回收機」，鼓勵民眾隨手、便利將寶特瓶、電池拿去回收，同時還能拿到現金抵用券，甚至還能換咖啡。

目前嘉市僅有一處便利商店，配置高效智慧回收機，建議可多加推廣，一來減輕環保局、清潔隊資源回收處理量能的負擔、二來企業協助資源回收，提升企業社會形象、善盡SDGs社會責任，最後民眾養成隨手做環保，又有現金回饋、點數累積、咖啡可以換取，共創環保三贏。

李佳禾說，資源垃圾量增加，回收頻率不足，因回收車容量有限，勢必擠壓車上分類空間。礙於人力不足，回收場作業勢必會較不足，近年維持在50%上下。他認同智慧回收機功效，回收機只收寶特瓶及廢電池，將媒合增加人潮多的超商賣場智慧回收機。

資源回收 疫情 現金回饋 便利商店 嘉義

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