續修市志推動文化建設？ 黃敏惠：明年預算續修

嘉義市議員王浩上午質詢，嘉市不要做一個被遺忘的城市，地方志書纂修以20年纂修1次為原則，明年將近，距離市志出版逾20年，續修市志是文化建設千秋大業，市長黃敏惠準備好了嗎？黃說，共同寫歷史，作伙拚未來，文化局編預算明年續修市志。

王浩說，嘉市不要做一個被遺忘的城市」，這是他閱讀市府出版「豐收嘉園」最深體悟，他跟親朋好友說，沒看過「豐收嘉園」別說你了解嘉義政治，了解有多少前輩為城市努力著。一座城市歷史不是一本230幾頁書能夠涵蓋，所以監察院前院長張博雅才會在她擔任第5屆市長，24年前將嘉市自1621年起到2000年大事及自然人文各面向逐一記錄，經200多人努力，完成15冊鉅著「嘉義市志」。

依內政部地方志書纂修辦法，地方志書纂修，以20年纂修一次為原則，即將邁入2024年，距離市志出版超過20年，20幾年變化大，現在有發揚畫都的美術館及博物館，更重要的是，地方志書不但有助於地方史料保存，還可彌補國史記載不足，提供施政參考，是重要學術文化工作，是文化建設的千秋大業。

他表示，續修市志是浩大工程，只有偉大市長，只有以人文城市為重要目標市府團隊，才能夠承接起這項重任，「請問市長有準備好了嗎？」

黃敏惠說，市府團隊推動市政秉持「共同寫歷史、作伙拚未來」努力，她肯定王浩提此建議，市志由史學家纂寫褒貶，嘉市人文底蘊豐富，感恩前人努力，從ＫＡＮＯ、陳澄波到新一代創新活力顯現，文化局編預算明年續修市志。

文化局長盧怡君說，15冊市志2007年出版，歷經舉辦多項全國大型活動及疫情變化，明年編1400萬元預算續修市志，由國內歷史學者專家組小組纂修，預計2至3年完成。