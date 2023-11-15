聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉市2所國小代管棒球場 一個生氣蓬勃、另一奄奄一息
2023諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽，下月嘉市開打，報名隊伍多達258隊10個國家，兼棒球委員會主委的嘉市議員李忠曆上午質詢，2所國小代管預定校地，各開闢簡易棒球場，2校管理落差天壤之別，一個生氣蓬勃，一個奄奄一息；教育處長郭添財說，會寬列養護費，加強督導改善，辦好諸羅山盃邀請賽。
李忠曆播放代管棒球場現況照片說，學校負責代管學校預定地，教育處有沒有撥付一定的款項給學校？不會因為校長不同撥付款項有差別待遇，既然沒差別待遇，怎麼會有長滿雜草與平整的落差呢？
李忠曆說，嘉市常辦理大小比賽，有限球場使用率頻繁，怎麼會讓它長草機會，甚至長得比低年級小朋友高。平時花用經費維護，因為不確實督促管理，面臨要比賽就要花大錢整理，是造成公帑浪費，雜草叢生讓市民及遊客觀感不好。
外傳一所學校的校長倦勤萌生退休，是不是因此任由校務無為而治，教育處有必要了解，他擔心學校蓬勃生機受影響，學子學習權受到扼殺，讓家長擔心了，希望教育處部檢討管控。教育處長郭添財說，會寬列代管學校養護費，加強督導改善，教育處正積極籌辦諸羅山盃邀請賽，會如期如質辦好比賽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言