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嘉市2所國小代管棒球場 一個生氣蓬勃、另一奄奄一息

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議員李忠曆（右）上午質詢教育處長郭添財（左）。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員李忠曆（右）上午質詢教育處長郭添財（左）。記者魯永明／翻攝

2023諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽，下月嘉市開打，報名隊伍多達258隊10個國家，兼棒球委員會主委的嘉市議員李忠曆上午質詢，2所國小代管預定校地，各開闢簡易棒球場，2校管理落差天壤之別，一個生氣蓬勃，一個奄奄一息；教育處長郭添財說，會寬列養護費，加強督導改善，辦好諸羅山盃邀請賽。

李忠曆播放代管棒球場現況照片說，學校負責代管學校預定地，教育處有沒有撥付一定的款項給學校？不會因為校長不同撥付款項有差別待遇，既然沒差別待遇，怎麼會有長滿雜草與平整的落差呢？

李忠曆說，嘉市常辦理大小比賽，有限球場使用率頻繁，怎麼會讓它長草機會，甚至長得比低年級小朋友高。平時花用經費維護，因為不確實督促管理，面臨要比賽就要花大錢整理，是造成公帑浪費，雜草叢生讓市民及遊客觀感不好。

外傳一所學校的校長倦勤萌生退休，是不是因此任由校務無為而治，教育處有必要了解，他擔心學校蓬勃生機受影響，學子學習權受到扼殺，讓家長擔心了，希望教育處部檢討管控。教育處長郭添財說，會寬列代管學校養護費，加強督導改善，教育處正積極籌辦諸羅山盃邀請賽，會如期如質辦好比賽。

議員 嘉義

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