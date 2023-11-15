南科外溢台19線西港大橋塞爆 曾文溪增建2座橋梁進度曝

南科外溢效應擴大到大北門區，議員表示目前台19線西港大橋到安定、海寮塞車嚴重，未來台積電二、三期完工加上新吉工業區等廠商完全進駐，台19線交通恐會全面癱瘓，要求加速曾文溪增建兩座橋梁進度；市府說目前有南41線、善化烏橋中路2條將評估做跨曾文溪大橋，預計明年底完成規畫報告，爭取中央經費。

議員方一峰表示，台19線西港大橋在上下班時間就很塞，若遇到下雨天或事故就慘了，上班族急著上班卻塞住動彈不得，還不時發生事故令人遺憾，城市要發展，交通一定要好。台積電擴廠2、3期同時進行，未來南科就業人口可達到12至13萬，要有事前規畫和分流。

方一峰說，台南市投資近來感受更熱烈，像西港就感受到南科外溢效應，人口是正成長，主因是北外環的開闢，連接南關線和安平到南科時間縮短，吸引廠商投資台南設廠，增加跨曾文溪橋梁不只可解決台19線塞車，還可將大北門區工業區串聯起來，為了台南市平衡發展不要重南輕北，希望市長任內加速定案。

工務局代理局長陳世仁表示，計畫在麻善大橋和西港大橋增加一座橋，西港大橋和公路總局興建的台61線曾文溪橋再增一座橋，目前都已在進行可行性規畫中。

工務局說明，南41線跨曾文溪橋路線長預計9公里、用地及工程費合計42億元，另條則規畫善化烏橋中路跨曾文溪接市道173線，路線長約3.15公里，用地及工程費合計約40億元，

工務局表示，南科烏橋中路跨曾文溪接道173線暨南40線延伸至官田區西庄規畫案，今年10月31日期初報告審查完成，預計2024年底完成規畫報告，爭取中央經費。

另開闢南41線跨曾文溪橋路線長約10公里，橋長1.5公里，路寬15-20公尺，佳里區南41線延伸跨曾文溪接台江大道規畫案，今年10月31日期初報告審查完成，預計2024年底完成規劃報告，爭取中央經費。